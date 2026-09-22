El rey jordano, Abdalá II, cuestionó a las Naciones Unidas por ignorar la ocupación israelí

El rey jordano, Abdalá II, cuestionó este martes durante su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas el valor del derecho internacional por haber ignorado la ocupación israelí.

“Durante décadas, me he presentado ante esta Asamblea advirtiendo sobre los peligros de dejar sin resolver el conflicto palestino-israelí. Pero la comunidad internacional optó por gestionar el conflicto en lugar de afrontarlo”, afirmó en su alocución, centrada en las violaciones y “crímenes de guerra” israelíes en Palestina.

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“Una de las ocupaciones más largas del mundo plantea una pregunta fundamental: si el derecho internacional puede ignorarse durante décadas, ¿qué valor tiene realmente? ¿Y cómo podemos hacerlo cumplir si ni siquiera denunciamos sus violaciones?”, se preguntó el que es el primer líder árabe en dar un discurso en la asamblea de la ONU de este año.

Hizo hincapié en que la rendición de cuentas comienza cuando se llaman a las cosas por su nombre: “Un intento de borrar la vida palestina e imponer una nueva realidad territorial en Gaza”.

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Además de Gaza, quiso hacer referencia a lo que está ocurriendo en Cisjordania ocupada con los asentamientos, lo cual dijo que “no es una serie de actos aislados”.

“Son elementos de una misma política para obligar a toda una población a abandonar sus tierras. Eso tiene un nombre: desplazamiento forzado. Y eso es un crimen de guerra”, dijo.

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Precisamente, el secretario general de la ONU, António Guterres, mencionó en su último discurso en su puesto el caso sobre Gaza de la Corte Penal Internacional (CPI), que emplea el término glos asentamientos de Israel en Cisjordania hacen surgir “el fantasma de la limpieza étnica”.enocidio, y aseguró que

El diplomático portugués evitó calificar de genocidio la actuación de Israel en Gaza a pesar de que informes independientes de la ONU apuntan a que podría haberse cometido y de que la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, habla abiertamente de que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza.

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