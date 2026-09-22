¿Las EPS cubren extracción de cordales o implantes dentales? Explicación de cada caso

La extracción de cordales y los implantes dentales tienen cobertura por la EPS. Foto Getty Images / Iuliia Burmistrova

Poder acceder a una valoración odontológica es un servicio que tienen todos los colombianos y residentes en el país al contar con la afiliación al Sistema de Seguridad Social de Salud y, por lo tanto, a una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

Esto independientemente de si el beneficiario se encuentra en un régimen subsidiado o contributivo, evaluado por las condiciones y el factor económico que se establezca en cuanto a ingresos percibidos.

De acuerdo a lo anterior, pueden existir procesos que son cubiertos o no por las EPS, esto según lo establecido en la Resolución 2765 del 30 de diciembre de 2025, que estipula ciertos servicios médicos que deben garantizarse en la prestación de estos.

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¿Las EPS cubren el procedimiento de extracción de cordales?

La respuesta es sí, las EPS dentro de los trámites de odontología cubren tanto el proceso de diagnóstico y evaluación como la intervención quirúrgica en la extracción de estos dientes, estableciéndose este servicio en la resolución 2765 como ‘Exodoncia de los terceros molares’.

El procedimiento médico está destinado únicamente con fines para mejorar la calidad de vida de los pacientes, esto en criterios como:

Infecciones bucales provocadas por estos dientes

Molestias que conllevan dolores

Daños a causa del apiñamiento de los dientes

Otras patologías consecuencia de la presencia de estos dientes

Adicionalmente, el proceso se debe realizar sin importar cómo se encuentren estos dientes en cuanto a posición y la dificultad para ser extraídos.

Según la plataforma digital de salud Kurati, estos son los tipos de extracción que se presentarían dependiendo de la condición de las cordales en la boca del paciente:

Extracción simple: las cordales están completamente erupcionadas y con raíces rectas. Se hace solo con fórceps dentales. Extracción quirúrgica: se requiere una incisión en la encía cuando la cordal está totalmente cubierta por ella. Extracción con osteotomía: para cordales impactadas. Hay que retirar parte del hueso que las rodea para llegar a la pieza. Odontosección: se divide la cordal en fragmentos para poder sacarla cuando tiene raíces complejas o una posición angular difícil.

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¿Las EPS cubren el procedimiento de implantes dentales?

No. Las EPS establecen esta especialidad como una intervención con fines estéticos; sin embargo, en ciertas circunstancias, el procedimiento se podría realizar solo si es solución para mejorar o rehabilitar la salud de la persona producto de un accidente o secuela de una patología específica.

¿Qué es un procedimiento estético y por qué no se realiza cobertura en las EPS?

Estos procedimientos tienen como principal fin mejorar la apariencia física de la persona en diferentes contextos, por lo que no se relacionan con necesidades que se vean directamente vinculadas al bienestar de la salud de las personas.

El artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 señala que los recursos públicos de la salud no financian procedimientos con fines exclusivamente estéticos, cosméticos o suntuarios, dejando en claro que solo se cubrirán aspectos que velen por la vitalidad de los pacientes.

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