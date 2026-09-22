Parte de salud de Yamid Amat: Fundación Santa Fe confirma “estado crítico y pronóstico reservado”

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el periodista, Yamid Amad, está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el lunes 21 de septiembre en horas de la noche.

“El paciente se encuentra en un estado crítico y bajo pronóstico reservado”, señala el comunicado que está firmado por el doctor Rodolfo Llinás Volpe, director médico corporativo de la clínica.

Asegura la institución médica que desde el ingreso del periodista fundador de CM&, se le ha proporcionado un manejo integral y multidisciplinario.

Amad venía afrontando una enfermedad pulmonar que estaba complicandole el flujo de aire, conocida como EPOC.

Por último, la fundación indica que cualquier comunicado sobre la salud del periodista de 84 años se emitirá de acuerdo con la evolución de su condición y previa autorización expresa de la familia.

A propósito, su hijo Yamid Amad Serna, agradeció en sus redes sociales los mensajes de cariño y apoyo.

“Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre. Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe. Su pronóstico es reservado. Su compañía y buenos deseos, son bendiciones inmensas”, indicó el hijo.

Este es el comunicado completo de la Fundación Santa Fe de Bogotá: