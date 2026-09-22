Escudo de las Américas anuncia acciones conjuntas contra 24 grupos criminales, estos son
Las medidas, que incluyen congelamiento de activos y sanciones a colaboradores, tocan a grupos como el ELN, Tren de Aragua o Clan del Golfo.
La alianza Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, propuso sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”.
“Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco terrorismo” explicó el comunicado, emitido tras una reunión de líderes de la coalición en la sede de la ONU.
“Declaramos nuestra intención de imponer (...) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones” explicó el texto.
Extender la presión en buena parte de la región
Estados Unidos dispone desde hace décadas de instrumentos económicos y jurídicos para sancionar a grupos armados, empresarios o responsables políticos a los que considera enemigos de sus intereses.
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Washington tiene una “lista negra” de personas y empresas sancionadas, a las que no se permite acceder al sistema financiero o empresarial.
Esta es la primera vez que se pretende ampliar ese sistema de sanciones a la quincena de países que firman el comunicado, es decir casi la mitad de América Latina y el Caribe.
Los grupos afectados
Esta es la lista completa de los grupos sancionados e identificados por el Escudo de las Américas en buena parte de la región:
- Mara Salvatrucha (MS-13)
- Tren de Aragua
- Carteles Unidos
- Cártel del Golfo
- La nueva Familia Michoacana
- Cártel del Noreste
- Cártel de Jalisco Nueva Generación
- Cártel de Sinaloa
- Gran Grif
- Viv Ansanm
- Los Lobos
- Los Choneros
- Barrio 18
- Cártel de los Soles
- Clan del Golfo
- Primeiro Comando da Capital
- Comando Vermelho
- Chone Killers
- Los Viagra
- Cártel de Juárez (La Línea)
- Segunda Marquetalia
- ELN
- Sendero Luminoso
- Los Tiguerones
Vinculación con la OEA
“Para facilitar estos objetivos”, declaran los firmantes del documento, se pedirá formalmente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947.
Creado en los inicios de la Guerra Fría para luchar contra la amenaza del comunismo, el TIAR permite crear un órgano de consulta para coordinar la respuesta.
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El presidente Donald Trump declaró en el primer día de la Asamblea General de la ONU que “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental”.
“De ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual”, advirtió.
Washington ha declarado “organizaciones narcoterroristas” a los principales grupos criminales de la región, lo que permite a su juicio utilizar todo tipo de medidas militares.
La coalición Escudo de las Américas reúne a los aliados conservadores de Trump. Perú, Chile y Colombia se acaban de incorporar al grupo.
Eddy Mosquera
Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...