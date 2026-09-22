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22 sep 2026 Actualizado 23:56

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Orden Público

Aviones Kfir y helicópteros sobrevuelan Santa Marta: ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras

La ofensiva se produce luego del operativo de la Fuerza Pública contra esta organización, en el que murieron alias Cholo y otros seis integrantes.

Aviones Kfir y helicópteros sobrevuelan Santa Marta. Créditos: FAC

Aviones Kfir y helicópteros sobrevuelan Santa Marta. Créditos: FAC

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Las Fuerzas Militares y la Policía adelantan una ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Los Pachenca, luego de los hechos de violencia registrados en las últimas horas en Santa Marta, donde fueron quemados buses y taxis en diferentes barrios de la ciudad.

En el despliegue participan cinco aviones Kfir y ocho helicópteros Black Hawk Arpía, que sobrevuelan la Sierra Nevada, mientras tropas del Ejército y comandos Jungla de la Policía realizan patrullajes por tierra en búsqueda de alias Pinocho.

La ofensiva se produce luego del operativo de la Fuerza Pública contra esta organización, en el que murieron alias ‘Cholo’ y otros seis integrantes. Posteriormente, se registró la quema de vehículos y nuevas acciones de intimidación en Santa Marta.

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