Tratamientos de odontología que cubre la EPS en 2026: ¿Incluye implantes dentales? Le contamos
Esto es lo que estipula el Decreto 2765 del 30 de diciembre del 2025 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Los colombianos y ciudadanos extranjeros que residen legalmente en el país deben estar inscritos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), sea en el régimen contributivo o subsidiado, con el fin de acceder a los servicios entregados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Acceder a los servicios odontológicos es un beneficio que tienen los ciudadanos afiliados a cualquier EPS del país, porque con ello tendrán la posibilidad de mantener una buena higiene bucal y evitar problemas futuros en encías, dientes, entre otros.
Lo anterior según la resolución 2765 expedida el pasado 30 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se actualizaron los servicios y tecnologías financiadas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación.
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¿Las EPS en Colombia cubren los implantes dentales?
No, normalmente las EPS en Colombia no cubren los implantes dentales dentro del plan básico de salud, según lo que estipula la ley. Esto se debe a que se consideran procedimientos con fines estéticos o suntuarios.
Sin embargo, la resolución sí obliga a cubrir tratamientos funcionales y reconstructivos.
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¿Cuáles procedimientos que cubre la EPS en Colombia en el 2026 según el Decreto 2765 del 30 de diciembre del 2025?
Le contamos de acuerdo con lo que se indica en la Resolución 2765 de 2025:
- resección o ablación de lesiones intranasales
- resección de lesión o tejido en cavum
- turbinectomías
- turbinoplastias
- septectomías
- septoplastias
- reconstrucción endonasal
- biopsia de seno paranasal
- antrotomía maxilar
- antrotomía maxilar radical
- otra antrotomía maxilar externa
- sinusotomías frontales
- sinusectomías frontales o etmoidales
- sinusotomías revisiónales
- incisión de múltiples senos paranasales
- sinusectomía de otros senos parasanales
- escisión de lesión de seno maxilar
- escisión de lesión de seno maxilar con otro abordaje
- escisión de células etmoidales o resección hueso etmoides [etmoidectomía]
- esfenoidectomía
- curación de senos paranasales
- cierre de fístula en seno maxilar
- plastias de senos paranasales
- otras reparaciones de senos paranasales
- procedimientos diagnósticos en trompa de eustaquio
- cierre o dilatación de trompa de eustaquio
- exodoncias de dientes permanentes
- exodoncias de dientes temporales
- exodoncia quirúrgica de unirradicular
- exodoncia quirúrgica de multirradicular
- exodoncias de dientes incluidos
- exodoncias múltiples con alveoloplastia
- colgajo desplazado para abordaje de diente retenido
- obturaciones dentales
- obturaciones temporales por diente
- detartrajes subgingivales
- alisado radicular
- drenaje de colección periodontal
- biopsias en encías
- biopsia pared alveolar
- plastias mucogingivales
- otras reparaciones o plastias periodontales
- plastias preprotésicas
- reparación o plastia periodontal regenerativa
- escisión de lesión de encía
- sutura de laceración en encía
- enucleación de quistes epidermoides
- gingivectomías
- operculectomías
- escisión de lesión odontogénica
- regularización rebordes
- alveolectomías
- colocación de anclaje esquelético
- colocación de aparatología fija para ortodoncia
- colocación de aparatología removible para ortodoncia
- colocación aparatos de retención
- ferulizaciones
- ajuste oclusal
- reparación aparatología fija o removible
- control de hemorragia de origen dental posquirúrgica
- biopsia de lengua
- glosectomía parcial
- hemiglosectomía
- glosectomía total
- glosectomía radical (oncológica)
- reparaciones y procedimientos en lengua
- sutura de laceración de lengua (glosorrafia)
- sialolitotomía
- exploración de glándula salival
- drenaje de glándula salival
- biopsia de glándula o conducto salival
- colocación pin milimétrico
- reconstrucciones dentales
- restauración de dientes mediante incrustaciones metálicas
- restauración de dientes mediante incrustaciones no metálicas
- colocación o aplicación de corona
- colocación o inserción de prótesis fija
- inserción, adaptación y control de prótesis removible parcial
- inserción, adaptación y control de prótesis total
- reimplantes de dientes
- implante dental aloplástico cerámico
- implante dental aloplástico metálico
- implante dental aloplástico (oseointegración)
- extirpación de tejido pulpar
- terapias regenerativas en endodoncia
- terapias de conductos radiculares
- procedimientos perirradiculares
- procedimientos correctivos
- fistulizaciones endodónticas
- radectomías (amputación radicular)
- hemisección de diente
- otros procedimientos dentales
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