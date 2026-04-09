Tratamientos de odontología que cubre la EPS en 2026: ¿Incluye implantes dentales? Le contamos

Los colombianos y ciudadanos extranjeros que residen legalmente en el país deben estar inscritos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), sea en el régimen contributivo o subsidiado, con el fin de acceder a los servicios entregados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Acceder a los servicios odontológicos es un beneficio que tienen los ciudadanos afiliados a cualquier EPS del país, porque con ello tendrán la posibilidad de mantener una buena higiene bucal y evitar problemas futuros en encías, dientes, entre otros.

Lo anterior según la resolución 2765 expedida el pasado 30 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se actualizaron los servicios y tecnologías financiadas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

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¿Las EPS en Colombia cubren los implantes dentales?

No, normalmente las EPS en Colombia no cubren los implantes dentales dentro del plan básico de salud, según lo que estipula la ley. Esto se debe a que se consideran procedimientos con fines estéticos o suntuarios.

Sin embargo, la resolución sí obliga a cubrir tratamientos funcionales y reconstructivos.

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¿Cuáles procedimientos que cubre la EPS en Colombia en el 2026 según el Decreto 2765 del 30 de diciembre del 2025?

Le contamos de acuerdo con lo que se indica en la Resolución 2765 de 2025:

resección o ablación de lesiones intranasales

resección de lesión o tejido en cavum

turbinectomías

turbinoplastias

septectomías

septoplastias

reconstrucción endonasal

biopsia de seno paranasal

antrotomía maxilar

antrotomía maxilar radical

otra antrotomía maxilar externa

sinusotomías frontales

sinusectomías frontales o etmoidales

sinusotomías revisiónales

incisión de múltiples senos paranasales

sinusectomía de otros senos parasanales

escisión de lesión de seno maxilar

escisión de lesión de seno maxilar con otro abordaje

escisión de células etmoidales o resección hueso etmoides [etmoidectomía]

esfenoidectomía

curación de senos paranasales

cierre de fístula en seno maxilar

plastias de senos paranasales

otras reparaciones de senos paranasales

procedimientos diagnósticos en trompa de eustaquio

cierre o dilatación de trompa de eustaquio

exodoncias de dientes permanentes

exodoncias de dientes temporales

exodoncia quirúrgica de unirradicular

exodoncia quirúrgica de multirradicular

exodoncias de dientes incluidos

exodoncias múltiples con alveoloplastia

colgajo desplazado para abordaje de diente retenido

obturaciones dentales

obturaciones temporales por diente

detartrajes subgingivales

alisado radicular

drenaje de colección periodontal

biopsias en encías

biopsia pared alveolar

plastias mucogingivales

otras reparaciones o plastias periodontales

plastias preprotésicas

reparación o plastia periodontal regenerativa

escisión de lesión de encía

sutura de laceración en encía

enucleación de quistes epidermoides

gingivectomías

operculectomías

escisión de lesión odontogénica

regularización rebordes

alveolectomías

colocación de anclaje esquelético

colocación de aparatología fija para ortodoncia

colocación de aparatología removible para ortodoncia

colocación aparatos de retención

ferulizaciones

ajuste oclusal

reparación aparatología fija o removible

control de hemorragia de origen dental posquirúrgica

biopsia de lengua

glosectomía parcial

hemiglosectomía

glosectomía total

glosectomía radical (oncológica)

reparaciones y procedimientos en lengua

sutura de laceración de lengua (glosorrafia)

sialolitotomía

exploración de glándula salival

drenaje de glándula salival

biopsia de glándula o conducto salival

colocación pin milimétrico

reconstrucciones dentales

restauración de dientes mediante incrustaciones metálicas

restauración de dientes mediante incrustaciones no metálicas

colocación o aplicación de corona

colocación o inserción de prótesis fija

inserción, adaptación y control de prótesis removible parcial

inserción, adaptación y control de prótesis total

reimplantes de dientes

implante dental aloplástico cerámico

implante dental aloplástico metálico

implante dental aloplástico (oseointegración)

extirpación de tejido pulpar

terapias regenerativas en endodoncia

terapias de conductos radiculares

procedimientos perirradiculares

procedimientos correctivos

fistulizaciones endodónticas

radectomías (amputación radicular)

hemisección de diente

otros procedimientos dentales

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