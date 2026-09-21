Judicializan caso de maltrato animal en Dosquebradas: un perro fue arrastrado por una moto

Dosquebradas

Un caso de presunto maltrato animal generó indignación en Dosquebradas luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que se observa a un perro siendo arrastrado por varias calles del municipio, mientras permanecía atado con una soga a una motocicleta en movimiento.

El hecho habría provocado lesiones en las patas del animal y, tras la alerta de la comunidad, las autoridades iniciaron las labores para identificar a la persona que estaría involucrada en el caso.

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La Inspección Quinta de Convivencia y Paz, en articulación con las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, y con el acompañamiento de la Policía Nacional, logró ubicar a la mujer señalada como presunta responsable.

El canino fue retirado de manera preventiva y quedó bajo custodia de la Protectora de Animales, donde recibe atención veterinaria y permanece protegido mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Desde la Alcaldía de Dosquebradas señalaron que la denuncia ciudadana fue fundamental para activar la ruta de atención y permitir la ubicación del animal y de la persona involucrada.

“En Dosquebradas no vamos a permitir que los maltratadores abusen de los animales. Estamos listos para defenderlos y aplicar las respectivas sanciones que determine la ley”, expresó Alexander Muñoz Duque, director operativo de Gobierno.

Ahora, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá establecer si en este caso se configura una conducta delictiva y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

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De acuerdo con la administración municipal, el caso será investigado bajo la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que contempla sanciones penales para quienes causen lesiones graves a animales de manera intencional. La norma establece penas de prisión de 20 a 42 meses, multas y la inhabilidad para la tenencia o cuidado de animales, de acuerdo con las circunstancias establecidas por la ley.