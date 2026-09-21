Presunto integrante del Clan del Golfo que operaba en Chocó se entregó en Pereira

Risaralda

Un hombre conocido con el alias de ‘Lepra’, señalado de pertenecer durante más de tres años al Clan del Golfo, llegó hasta Pereira para someterse a la justicia y quedar a disposición de las autoridades.

Según información entregada por el Ejército Nacional, el hombre habría integrado el componente criminal focalizado de esta organización y desarrollado actividades principalmente en el departamento del Chocó, especialmente en municipios cercanos a los límites con Antioquia.

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Las autoridades militares indicaron además que el presunto integrante del grupo armado habría estado bajo el mando de alias ‘Lulo’.

Su sometimiento se produjo después de las operaciones adelantadas por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo y del trabajo de inteligencia que se venía desarrollando sobre la presencia y movimientos de integrantes de esta organización en la región.

“Un integrante de esta estructura, el cual se encargaba de delinquir en los límites del Chocó, Risaralda y Antioquia. Con este golpe recibimos gran cantidad de inteligencia y lo que permite continuar con nuestras operaciones ofensivas para garantizar y mantener seguro el departamento de Risaralda”, indicó El teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo.

El procedimiento se conoce en momentos en que las autoridades mantienen operaciones en diferentes sectores de Risaralda ante información sobre la presencia de presuntos integrantes del Clan del Golfo, particularmente en zonas que comunican al departamento con Chocó y Antioquia.

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El Ejército señaló que continuará desarrollando labores operativas y de inteligencia en esta zona del país para establecer la presencia y los movimientos de estructuras armadas ilegales.