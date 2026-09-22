FICCI 66 entregará hasta USD 100.000 en premios y abre convocatoria

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) anunció que su edición 66 contará con una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios, destinada a reconocer películas y proyectos de las diferentes competencias, secciones oficiales y espacios de Work in Progress. El festival se realizará del 6 al 11 de abril de 2027 en Cartagena.

La programación competitiva mantendrá las categorías Colombia, Iberoamérica y Cine en los Barrios, con participación de jurados nacionales e internacionales. En Competencia Colombia se entregarán reconocimientos en categorías como Mejor Película, Dirección, Contribución Artística, Interpretación, Gran Premio del Jurado, Ópera Prima y Premio del Público. En cortometrajes también habrá premios a Mejor Película, Dirección, Contribución Artística y Cortometraje Universitario.

La Competencia Iberoamérica reunirá producciones de América Latina, el Caribe, España y Portugal, con reconocimientos para largometrajes y cortometrajes. Por su parte, Cine en los Barrios conservará su carácter competitivo y contará con jurados integrados por jóvenes líderes y realizadores de Cartagena.

La bolsa de premios también alcanzará otras secciones de la selección oficial, entre ellas De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros, Cines Indígenas, (S)paces of Time y Cortometrajes Universitarios. Además, los proyectos de WIP Colombia Largometraje, WIP Colombia Cortometraje y WIP Iberoamérica Largometraje podrán competir por servicios de postproducción.

El FICCI también continuará como festival calificador para los Premios Óscar en las categorías de largometraje documental y cortometraje, ampliando las posibilidades de circulación internacional para algunas de las obras seleccionadas.

La directora general del FICCI, Margarita Díaz, destacó que los premios buscan respaldar el trabajo de los realizadores y generar nuevas oportunidades para sus proyectos.

La convocatoria para el FICCI 66 permanece abierta a través de Festhome. La tarifa temprana estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, mientras que el cierre definitivo será el 29 de noviembre. Las películas seleccionadas serán anunciadas en marzo de 2027.