En el barrio Flor del Campo entregan cerca de 400 metros de calles pavimentadas

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Infraestructura, inauguró la Transversal 74, entre las carreras 114 y 106 del barrio Flor del Campo, una vía que transforma el entorno urbano y responde a una necesidad sentida de esta comunidad cartagenera.

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La nueva vía cuenta con una longitud de 385 metros, un ancho promedio de 6,3 metros y una estructura de pavimento con 22 centímetros de espesor.

También fueron construidos 737 metros lineales de andenes y 740 metros de bordillos, mejorando las condiciones de movilidad y seguridad para peatones, conductores y residentes.

Y detrás de estas cifras hay una transformación que se siente en la vida diaria: niños que ahora podrán montar bicicleta o patines, familias que podrán desplazarse con mayor facilidad y estudiantes que tendrán mejores condiciones para llegar a sus centros educativos.

Porque, para los habitantes de Flor del Campo, la nueva calle no solo conecta puntos en el mapa; conecta sueños, familias y oportunidades.