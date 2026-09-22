Hoy cierra convocatoria para diseñar las carrozas de las Fiestas de Independencia

Este martes 22 de septiembre, a las 8:00 p. m., cierra la convocatoria de CarrozaLab II, el laboratorio de creación impulsado por la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y CORPOCOBRAS.

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La iniciativa busca seleccionar los diseños de 14 carrozas y cinco macrofiguras que harán parte de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena 2026.

La convocatoria está dirigida a artistas plásticos, pintores, dibujantes, ilustradores y escultores que tengan experiencia en técnicas de dibujo tridimensional o digital.

CarrozaLab II tendrá un componente teórico-práctico, en el que los participantes podrán desarrollar propuestas teniendo en cuenta las proporciones, diferentes perspectivas y posibilidades de construcción de las carrozas y macrofiguras.

El listado de artistas preseleccionados será publicado el 23 de septiembre, mientras que las jornadas presenciales del laboratorio se realizarán el 25 y 26 de septiembre en la Biblioteca Distrital Jorge Artel, en el barrio El Socorro.

La selección de los diseños ganadores se realizará el sábado 26 de septiembre.

$49,5 millones en estímulos

Los artistas cuyos diseños de carrozas sean seleccionados recibirán un estímulo de $3 millones por propuesta, mientras que cada uno de los cinco diseños de macrofiguras recibirá $1,5 millones.

En total, los estímulos destinados a las propuestas seleccionadas ascienden a $49,5 millones, además de la certificación oficial para los participantes.

Los diseños escogidos pasarán posteriormente a una etapa de desarrollo y construcción, con el propósito de que las propuestas creadas durante el laboratorio lleguen a las calles de Cartagena durante las celebraciones de noviembre.

El IPCC destacó que el proceso busca no solo crear las piezas que harán parte de las fiestas, sino también fortalecer las capacidades de los artistas y hacedores locales y preservar conocimientos relacionados con la creación de carrozas.

Los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria a través de las redes sociales de CORPOCOBRAS o en el enlace dispuesto por la organización. Las inquietudes también pueden enviarse al correo carrozafestivactg@gmail.com.