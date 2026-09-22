Inicia reconstrucción de la Tercera Avenida de Manga tras años de deterioro

La Alcaldía de Cartagena inició este martes la intervención de la Tercera Avenida de Manga, Calle 28, una de las obras viales esperadas por los habitantes de este tradicional sector. Los trabajos hacen parte del programa Vías para la Felicidad y contemplan la recuperación integral de cerca de un kilómetro de esta vía.

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El proyecto transformará aproximadamente 5.846 metros cuadrados y contempla la construcción de 975 metros lineales de nuevo pavimento en concreto rígido, además de andenes, bordillos, accesibilidad y señalización. La intervención también incluye la renovación de 686 metros de redes de alcantarillado y más de 470 metros de acueducto, junto con obras hidráulicas.

Los primeros trabajos consisten en la demolición de las placas existentes, retiro de material y excavación del área intervenida. Posteriormente se realizará la renovación de las redes de servicios públicos y la reconstrucción de la estructura vial con concreto rígido MR-42.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que la obra responde a una solicitud de los habitantes de Manga, debido al deterioro que durante años ha afectado la movilidad en el sector. “Hoy inicia su transformación”, afirmó el mandatario.

La intervención tiene una inversión estimada de $6.700 millones y se suma a otras obras ejecutadas recientemente en Manga, entre ellas trabajos en la avenida Rafael Calvo, los callejones Nuevo Dandy y Viejo Dandy, La Cabaña y el entorno del puente Román.

Durante la ejecución, la Secretaría de Infraestructura trabajará junto al DATT para implementar un Plan de Manejo de Tránsito, con cierres parciales y desvíos que permitan avanzar con las obras y mantener la circulación vehicular en el sector.

La administración distrital indicó que la intervención busca mejorar las condiciones de movilidad y garantizar una infraestructura vial acompañada de redes de servicios públicos renovadas.