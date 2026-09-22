Policía de Bolívar sensibiliza a motociclistas con campaña ‘No más excusas en la vía’

La Policía de Bolívar reforzó sus acciones de seguridad vial con una jornada dirigida a motociclistas y acompañantes, en la que 30 actores viales fueron sensibilizados sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos que ayuden a prevenir siniestros en las carreteras del departamento.

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La actividad fue liderada por la Seccional de Tránsito y Transporte como parte de la campaña “No más excusas en la vía”, estrategia que busca generar conciencia sobre las decisiones que pueden poner en riesgo la vida de conductores, pasajeros y demás usuarios de las vías.

Durante las actividades educativas, los uniformados hicieron énfasis en respetar las señales de tránsito, mantener vigente la documentación del conductor y de la motocicleta, utilizar correctamente el casco y evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

También se llamó la atención sobre los riesgos asociados con las maniobras peligrosas y los adelantamientos en curvas, prácticas que pueden aumentar la posibilidad de accidentes y afectar a otros actores viales.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, insistió en la responsabilidad individual de quienes conducen. “Cada decisión que tomamos al conducir puede marcar la diferencia entre llegar seguros a casa o protagonizar una tragedia”, señaló el oficial.

La institución indicó que estas acciones hacen parte de una estrategia permanente que combina controles, regulación del tránsito y pedagogía en diferentes corredores viales de Bolívar. Las jornadas continuarán durante 2026 con especial atención a los motociclistas.

El llamado de las autoridades se concentra en cuatro recomendaciones: casco bien puesto, documentos al día, cero alcohol y evitar maniobras peligrosas, con el propósito de contribuir a una movilidad más segura en las carreteras del departamento.