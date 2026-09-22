Familias se desplazan de Potrerito, Jamundí, y frenan reconstrucción de casas por ataque con drones

Los ataques con drones contra la subestación de Policía de Potrerito, zona rural de Jamundí, ya tienen consecuencias entre los habitantes del corregimiento. La comunidad asegura que varias familias han optado por desplazarse hacia la zona urbana y que incluso fue suspendida la reconstrucción de ocho viviendas que resultaron afectadas por un carro bomba.

Irner Piedrahita, habitante de Potrerito, aseguró a Caracol Radio que el temor se ha intensificado desde que comenzaron los ataques con drones a principios de este año.

“Ya no vive nadie enseguida de la estación por el temor. La gente no quiere ni cruzar por la calle de la estación”, relató el habitante.

El pasado domingo fueron lanzados cinco artefactos explosivos desde drones contra la subestación. Dos impactaron las instalaciones policiales y los otros tres detonaron en inmediaciones de unas antenas de comunicación. El ataque no dejó personas heridas.

Según Piedrahita, la situación también terminó afectando las obras de reconstrucción que avanzaban en el sector. Ocho viviendas, cuatro en la parte alta y cuatro en la parte baja, estaban siendo intervenidas luego de los daños ocasionados por ataques con carro bomba registrados en años anteriores.

La obra ya había avanzado hasta la cimentación y estaba próxima a comenzar la construcción de muros. Sin embargo, los trabajadores y soldados que apoyaban las labores dejaron de acudir al sector por razones de seguridad.

“Ya había un progreso. Ya se habían fundido las cimentaciones. Falta empezar con los sobrepisos para comenzar la mampostería, pero quedó todo quieto”, explicó Piedrahita.

Aunque las nuevas estructuras no resultaron afectadas por el reciente ataque, otras viviendas cercanas a la estación sí han sufrido daños por las explosiones. El habitante puso como ejemplo el caso de una mujer que había reparado el techo de su vivienda después del carro bomba y que posteriormente volvió a sufrir daños por la onda explosiva de un artefacto lanzado desde un dron.

La comunidad también advierte sobre el impacto que esta situación está teniendo en la actividad turística y económica de Potrerito. Según Piedrahita, visitantes que acostumbraban llegar al corregimiento para hacer recorridos en bicicleta dejaron de hacerlo ante el temor por la seguridad.

“Uno se levanta y está mirando para el cielo. Cuando está despejado, uno sale y mira al firmamento”, contó el habitante al describir el temor que, asegura, quedó entre la población después de los ataques.

Piedrahita señaló además que algunos habitantes de la zona rural han optado por trasladarse hacia el área urbana, mientras que productores enfrentan dificultades para sacar sus cosechas por el temor de quienes deben ingresar a las zonas rurales.

La comunidad pide mayor presencia de la Fuerza Pública y condiciones de seguridad que permitan retomar las obras, recuperar la actividad económica y turística y que las familias puedan regresar a sus viviendas.