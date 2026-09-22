Cali cierra el Grand Prix de Para Atletismo con 11 récords y con Colombia primero en el medallero

Cali cerró este domingo una nueva edición del Grand Prix de Para Atletismo, uno de los eventos internacionales de la disciplina que hace parte del camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Entre el 17 y el 20 de septiembre, el Estadio Internacional de Atletismo Pedro Grajales recibió a delegaciones de América, Europa, África y Asia.

El balance deportivo dejó a Colombia como protagonista del certamen. La delegación nacional conquistó 75 medallas: 29 de oro, 28 de plata y 18 de bronce, cifras que le permitieron terminar en el primer lugar del medallero. México fue segundo con 32 preseas, distribuidas en 17 oros, ocho platas y siete bronces, mientras Brasil completó el podio con 30 medallas: 12 de oro, nueve de plata y nueve de bronce.

El alto nivel competitivo también quedó reflejado en los 11 récords registrados durante el Grand Prix, tres de ellos mundiales y ocho de las Américas.

Una de las grandes protagonistas fue la colombiana Angie Nicoll Mejía Morales, quien estableció récord mundial en los 100 metros T38 con un tiempo de 12.04 segundos, superando el 12.26 que tenía su compatriota Karen Palomeque desde los Juegos Paralímpicos de París 2024.

También se registraron récords mundiales con la mexicana María Guerrero Cazares, quien alcanzó 27.81 metros en lanzamiento de disco F55, y el venezolano Christhian Trujillo, que marcó 53.48 segundos en los 400 metros T35.

Entre los récords de las Américas conseguidos en Cali estuvieron los de los colombianos Víctor Leal, en lanzamiento de disco F63, y Kelly Aponzá, en impulsión de bala F37.

La representación colombiana también tuvo actuaciones destacadas en las pruebas de velocidad. En los 200 metros T11, Angie Lizeth Pabón y su guía Luis Arizala consiguieron el oro con un tiempo de 26.02 segundos, resultado que significó su segunda victoria en el Grand Prix. Franchesca Esther fue segunda con 26.81 y Mileydi Toro completó el podio con 26.83, en una definición separada por apenas dos centésimas.

En esa misma jornada, la brasileña María Clara Lima estableció un récord de las Américas en los 200 metros T35 con 28.97 segundos, mientras la colombiana Karen Palomeque se quedó a una milésima de su propio récord mundial con un tiempo de 24.99.

Otro de los colombianos destacados fue Óscar Osorio, ganador de la impulsión de bala F41 con un registro de 10.37 metros.

Además de los resultados deportivos, el Grand Prix permitió a Cali volver a recibir una competencia internacional después del terremoto del 10 de agosto y ayudar a la reactivación económica de la ciudad.

De las 25 delegaciones participantes, 22 consiguieron al menos una medalla. Surinam, Paraguay y Turquía fueron los únicos países que no subieron al medallero.

Con este balance, Cali cerró con éxito la segunda edición del Grand Prix de Para Atletismo con resultados internacionales, participación de atletas de distintos continentes y una destacada actuación de Colombia en el camino hacia Los Ángeles 2028.