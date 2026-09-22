Colombia Femenina busca revancha ante Corea del Norte por un lugar en la final del Mundial Sub-20

Colombia está nuevamente entre las cuatro mejores selecciones de un Mundial Femenino Sub-20. Después de superar 1-0 a Nigeria en los cuartos de final con un gol de Valerin Loboa en el tiempo de reposición, el equipo dirigido por Carlos Paniagua afrontará este miércoles una nueva prueba ante Corea del Norte a las 11:30 de la mañana.

El rival ya es conocido. Corea del Norte derrotó a Colombia 3-0 durante la fase de grupos, en un partido en el que las asiáticas impusieron su fortaleza física y aprovecharon sus opciones de ataque.

Colombia llega con la confianza de haber superado una serie exigente ante Nigeria. Las africanas llegaron a los cuartos de final con el rótulo de favoritas, pero el conjunto nacional resistió durante buena parte del partido y encontró la clasificación en el minuto 90+1.

La protagonista fue la vallecaucana Valerin Loboa, quien marcó su primer gol del torneo después de aprovechar un rebote de la arquera nigeriana tras un remate suyo. La atacante apareció en el momento decisivo y puso a Colombia por segunda vez en su historia en las semifinales de un Mundial Sub-20.

La primera había sido en Alemania 2010, cuando la Selección terminó en el cuarto lugar al derrotar a Suecia 2-0 en cuartos, pero ser eliminado en semifinales por Nigeria y ser derrotado por el tercer puerto por Corea de Sur. Ahora, 16 años después, Colombia tiene la posibilidad de superar esa actuación y disputar por primera vez el partido por el título de la categoría.

Para este nuevo encuentro, Paniagua tendrá que afrontar dos bajas importantes. Maithe López, quien salió lesionada durante el partido contra Polonia en los octavos de final, continúa fuera de competencia.

Tampoco estará la capitana Juana Ortegón, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Como novedad positiva, la defensa Lina Arboleda vuelve a estar disponible después de cumplir las dos fechas de suspensión que tenía pendientes. Su regreso le entrega una alternativa más al cuerpo técnico para afrontar una semifinal ante un rival que ya demostró su capacidad para poner en dificultades a Colombia.

El desafío será nuevamente físico y táctico. Corea del Norte llega a esta instancia después de derrotar 2-0 a Canadá y buscará repetir el resultado conseguido en la fase de grupos. Colombia, por su parte, intentará cambiar la historia de aquel primer enfrentamiento y mantenerse con vida en la pelea por el título mundial.

Horarios de semifinales:

Miércoles 23 de septiembre

Italia vs España: 8 de la mañana.

Colombia vs Corea del norte: 11:30 de la mañana.