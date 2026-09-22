Deportivo Cali va por el título que lo convertiría en el más campeón de la Liga Femenina

Deportivo Cali Femenino volvió a demostrar su fortaleza en la Liga BetPlay y se instaló en una nueva final del campeonato. Desde el comienzo, el conjunto azucarero tomó el control del partido y no le dio espacio a Nacional para buscar la remontada. El Cali impuso condiciones, manejó el juego y encontró espacios para hacer daño en el área visitante.

La gran figura fue Ingrid Guerra, quien marcó un doblete para encaminar la goleada. Melanie Aponzá y Jessica Bermeo completaron el marcador en Palmaseca, en una actuación en la que el conjunto local también mantuvo su arco en cero.

Con esta clasificación, el Deportivo Cali no solo mantiene vigente su objetivo de conseguir el tetracampeonato, sino que además aseguró su presencia en la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en octubre en Ecuador.

En la gran final volverá a encontrarse con un viejo conocido: Independiente Santa Fe, que eliminó a Millonarios en el clásico bogotano. Será la tercera final consecutiva entre caleñas y cardenales, una rivalidad que ya se convirtió en uno de los duelos más repetidos (4 veces) por el título del fútbol femenino colombiano.

La serie comenzará este miércoles 23 de septiembre a las 7:00 de la noche, en el estadio El Campín, donde Santa Fe será local en el partido de ida.

El Deportivo Cali buscará su cuarto título consecutivo, mientras Santa Fe intentará recuperar el campeonato que consiguió en 2023. Además, la final tendrá un ingrediente histórico: ambos equipos llegan con tres títulos de Liga y el ganador se convertirá en el club más laureado en la historia del campeonato femenino.