Designan comisión de expertos para estudiar los más de 280 sismos en Chaparral, Tolima

Tolima

Los más de 280 sismos registrados en las últimas 48 horas mantienen en máxima alerta al departamento del Tolima, especialmente a los residentes de municipios como Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, entre otros.

Al final de un consejo de gestión del riesgo, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció de manera inmediata un paquete de medidas preventivas y de articulación institucional.

Como principal acción de campo, conformó una comisión técnica especializada, integrada por profesionales del Servicio Geológico Colombiano, la Corporación Autónoma Regional del Tolima y la Gobernación del Tolima, que se desplazará a Chaparral para analizar el comportamiento y la respuesta del suelo.

En paralelo, la gobernadora Matiz hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas del departamento para que ejecuten de inmediato las siguientes medidas:

Activación de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo: convocatoria a los equipos de gobierno para revisar y alistar planes de contingencia y medidas preventivas. Pedagogía e información oficial: mantener a la ciudadanía informada a través de los canales institucionales verificados, evitando la difusión de rumores. Pedagogía comunitaria: promover en cada hogar la preparación del kit básico de emergencia: agua, silbato, linterna, tapabocas y botiquín.

Asimismo, como medida de precaución para resguardar a la población estudiantil, se determinó que las instituciones educativas de Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio funcionarán bajo la modalidad de escuela en casa, apoyándose en guías, clases virtuales y acompañamiento permanente de los docentes. La medida aplica para más de 16.000 estudiantes.

“Porque prevenir también es cuidar”, enfatizó la mandataria departamental, al reiterar que las autoridades del Tolima se mantienen en monitoreo constante e intensivo de la situación en el departamento.

Además, se mantiene suspendida la atención al público en el edificio de la Gobernación del Tolima, en el centro de Ibagué, como una medida preventiva ante posibles evacuaciones o emergencias.