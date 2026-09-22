Vuelven las Noches de Centro con el Barranquilla Grande Big Band Fest. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Las Noches de Centro regresan a Barranquilla con una nueva edición que tendrá como protagonista al Barranquilla Grande Big Band Fest, un evento que reunirá a grandes orquestas y artistas para celebrar la tradición musical del Caribe.

Del 1 al 4 de octubre, la ciudad vivirá una programación abierta al público en espacios del Centro Histórico, con conciertos, actividades académicas y presentaciones que buscan impulsar la apropiación de las plazas y escenarios públicos.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que esta iniciativa busca seguir fortaleciendo la vida cultural y nocturna del sector.

“Queremos que el Centro siga siendo un lugar para encontrarnos, disfrutar y vivir la ciudad. Que la música, la cultura y nuestros grandes eventos también llenen de vida sus plazas y espacios públicos”, afirmó el mandatario.

La Plaza de San Nicolás será el epicentro de la programación

El Barranquilla Grande Big Band Fest tendrá como escenario principal la Plaza de San Nicolás, donde los asistentes podrán disfrutar de seis grandes bandas y artistas invitados en formatos especiales.

El evento contará con la participación de agrupaciones como la Casa Blanca Big Band, Cali Big Band, Pachalo’s Big Band y Pacífico Big Band FEM, además de invitados como Andrés Cepeda, Bacilos, Aymée Nuviola, Yuri Buenaventura, Maía, Jorge Celedón y el ensamble Ana & Cimarrón, en formatos inéditos con grandes orquestas.

Agenda musical del Barranquilla Grande Big Band Fest

Sábado 3 de octubre – Plaza de San Nicolás

Kike Purizaga Big Band (Perú), dirigida por Kike Purizaga, con Cimarrón como artista invitado.

Cali Big Band, dirigida por Juan José Aguirre, con Jorge Celedón como artista invitado.

Domingo 4 de octubre – Plaza de San Nicolás

Pacífico Big Band FEM, dirigida por Lizzana Herrera.

Casablanca Big Band, dirigida por Rafael Sandoval, con Karen Lizarazo como invitada.

Noche de cierre – Cancha de La Magdalena

Pachalo’s Big Band (Cuba), dirigida por Rafael Gavilán, con Aymée Nuviola como artista invitada.

Yuri Buenaventura Big Band, dirigida por Andrés Gómez, con Yuri Buenaventura como invitado.

Un espacio para las nuevas generaciones

El director y cofundador del festival, Giovanni Lanzoni Osorio, explicó que la apuesta también busca acercar a los jóvenes a la música instrumental y al formato de las grandes orquestas.

“Queremos que el festival sea un espacio público, vivo y familiar donde todos puedan gozar de la majestuosidad de estas orquestas. Este no es solo un evento musical; es el primer paso para crear escuelas de formación que inspiren a las nuevas generaciones del Atlántico”, señaló.

Además de los conciertos, habrá una agenda académica con clases magistrales y conversatorios en la Fábrica de Cultura para estudiantes y amantes de la música.

Con esta nueva edición de Noches de Centro, Barranquilla busca seguir convirtiendo el Centro Histórico en un escenario para la cultura, el entretenimiento y el encuentro ciudadano.