Ayuda en Acción y OEA abren convocatoria para que profesores participen en Hackaton IA en Educación

Colombia

Ya está listo el Hackaton IA en Educación. La Fundación Ayuda en Acción y la Organización de los Estados Americanos (OEA) abrieron una convocatoria para que los interesados en participar puedan postularse en esta iniciativa virtual focalizada en la población educativa de América Latina y el Caribe.

¿Qué se busca con el Hackaton IA?

En este evento, según mencionaron los organizadores, se busca la participación de docentes, autoridades escolares y organizaciones de la sociedad civil para identificar y estructurar soluciones a problemas educativos, con integración tecnológica.

Es decir, busca que quienes estén al frente de proyectos educativos asuman el protagonismo en el diseño de soluciones pedagógicas con tecnologías para problemas o retos educativos concretos, atendiendo a las características específicas de los territorios y alumnado.

¿Cómo inscribirse? Estas son las fechas

Según el Portal Educativo de las Américas, la etapa en la que los interesados podrán hacer las postulaciones estará abierta hasta el 29 septiembre, para después dar paso al periodo de solución de retos educativos del 29 de septiembre al 23 de octubre de 2026 por medio de foros y grupos de discusión.

Durante el desarrollo del Hackaton habrá espacios de participación voluntaria, como seminarios virtuales informativos sobre IA, foros y sesiones de intercambio de experiencias vía Zoom entre los diversos participantes de la región.

Para inscribirse deberá seguir el siguiente paso a paso:

Primero, haga clic en este enlace: https://portal.educoas.org/es/networks/hackaton-interamericano-en-inteligencia-artificial-generativa

Una vez allí, baje hasta la sección que dice ‘¿Cómo participar?’ y haga clic.

Entre al enlace que le colocan en ese apartado, inicie sesión y haga el proceso de inscripción siguiendo las indicaciones establecidas.

Se deberá presentar una propuesta en donde se priorice el uso creativo, pedagógico y ético de la IA, buscando que instituciones educativas y docentes asuman un protagonismo tecnológico, sin requerir por ello conocimientos de programación algorítmica.

¿A quiénes está dirigida esta convocatoria?

Recuerde que esta convocatoria está dirigida a autoridades escolares y docentes de instituciones educativas oficiales y privadas (niveles primarios, secundario, educación técnico profesional y superior), así como a organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe.

El registro se gestiona mediante la presentación online de la Ficha de Postulación disponible en el sitio de internet.

Matías Figueroa, director de Innovación y Calidad Programática de Ayuda en Acción, explicó por qué es urgente plasmar este liderazgo en el sector educativo, mencionando que “la inteligencia artificial ya opera en las aulas, pero la tecnología por sí sola no cierra las brechas de origen”.

“Necesitamos que el cuerpo docente asuma el protagonismo para crear prácticas adaptadas a nuestra realidad territorial”, agregó.