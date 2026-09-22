Colombia lucha con Argentina: Así está la tabla de medallería de los Juegos Suramericanos

La delegación nacional conquistó tres medallas de oro en el inicio del ciclismo de pista / X: @OlimpicoCol

Santa Fe, provincia de Argentina, acoge la edición 13 de los Juegos Suramericanos, justas deportivas que se celebran desde el 12 de septiembre y se extenderán hasta el próximo sábado 26 del mismo mes.

En total, 15 delegaciones del continente participan en los juegos, para una presencia de 7.000 deportistas. El certamen hace parte del ciclo olímpico, que concluirá en el 2028 con la realización de Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La edición de este año es liderada cómodamente por Brasil, con 79 medallas de oro. En total, la delegación brasileña registra 194 medallas, con 63 platas y 52 bronces.

Argentina y Colombia, mano a mano por el segundo puesto

En la tabla de medallería, Argentina y Colombia luchan cabeza a cabeza por el segundo puesto. Actualmente la segunda plaza pertenence a los locales con 46 medallas de oro, la delegación nacional se ubica en la tercera posición, con 43 metales dorados.

Los atletas colombianos cosecharon oros durante la jornada de este lunes en disciplinas como el ciclismo de pista y la lucha. El pedalismo le dio tres oros y una plata al país en su estreno en las justas; por su parte, Tatiana Rentería se impuso en la categoría 76 kilogramos de la lucha.

Tabla de medallería de los Juegos Suramericanos

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 79 63 52 194 2 Argentina 46 49 79 174 3 Colombia 43 43 34 120 4 Venezuela 31 34 34 99 5 Chile 29 29 37 95 6 Perú 17 21 19 57 7 Ecuador 12 16 15 43 8 Uruguay 10 4 15 29 9 Paraguay 5 7 12 24 10 Aruba 0 3 1 4

Colombia ha ganado los Juegos Suramericanos en dos oportunidades, durante la edición del 2010, organizada en Medellín y, hasta la fecha, única versión de los juegos en el país, y en el año 2018, en los juegos celebrados en Cochabamba, Bolivia.