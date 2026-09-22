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22 sep 2026 Actualizado 14:52

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Colombia lucha con Argentina: Así está la tabla de medallería de los Juegos Suramericanos

Brasil lidera con comodidad las justas que se llevan a cabo en Santa Fe, Argentina.

La delegación nacional conquistó tres medallas de oro en el inicio del ciclismo de pista / X: @OlimpicoCol

La delegación nacional conquistó tres medallas de oro en el inicio del ciclismo de pista / X: @OlimpicoCol

La delegación nacional conquistó tres medallas de oro en el inicio del ciclismo de pista / X: @OlimpicoCol
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Santa Fe, provincia de Argentina, acoge la edición 13 de los Juegos Suramericanos, justas deportivas que se celebran desde el 12 de septiembre y se extenderán hasta el próximo sábado 26 del mismo mes.

En total, 15 delegaciones del continente participan en los juegos, para una presencia de 7.000 deportistas. El certamen hace parte del ciclo olímpico, que concluirá en el 2028 con la realización de Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La edición de este año es liderada cómodamente por Brasil, con 79 medallas de oro. En total, la delegación brasileña registra 194 medallas, con 63 platas y 52 bronces.

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Argentina y Colombia, mano a mano por el segundo puesto

En la tabla de medallería, Argentina y Colombia luchan cabeza a cabeza por el segundo puesto. Actualmente la segunda plaza pertenence a los locales con 46 medallas de oro, la delegación nacional se ubica en la tercera posición, con 43 metales dorados.

Los atletas colombianos cosecharon oros durante la jornada de este lunes en disciplinas como el ciclismo de pista y la lucha. El pedalismo le dio tres oros y una plata al país en su estreno en las justas; por su parte, Tatiana Rentería se impuso en la categoría 76 kilogramos de la lucha.

Tabla de medallería de los Juegos Suramericanos

Pos.PaísOroPlataBronceTotal
1Brasil796352194
2Argentina464979174
3Colombia434334120
4Venezuela31343499
5Chile29293795
6Perú17211957
7Ecuador12161543
8Uruguay1041529
9Paraguay571224
10Aruba0314

Colombia ha ganado los Juegos Suramericanos en dos oportunidades, durante la edición del 2010, organizada en Medellín y, hasta la fecha, única versión de los juegos en el país, y en el año 2018, en los juegos celebrados en Cochabamba, Bolivia.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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