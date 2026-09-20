¡David Alonso logra el podio! Así le fue en el GP de Austria del Moto2. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

Este sábado 20 de septiembre se llevó a cabo el Gran Premio de Austria en el Moto2, carrera conquistada por el español Izan Guevara (Boscoscuro) y que tuvo al colombiano David Alonso dentro del podio, tras partir desde la quinta casilla en la parrilla de salida.

ASÍ LE FUE A DAVID ALONSO EN LA CARRERA CLASIFICATORIA DEL GP DE AUSTRIA

Así fue la carrera del GP de Austria

Manuel González (Kalex) fue el más rápido en la salida, pero al llegar a la complicada variante de las curvas 2A y 2B, el checo Filip Salac (Kalex) recuperó la primera posición que se había ganado con la ‘pole position’, mientras que el español Alex Escrig (Forward) se tenía que salir en ese punto para evitar un incidente.

Salac no duró demasiado como líder, presionado por los españoles Iván Ortolá (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), que le superaron antes de completarse el giro inicial. Justamente, Guevara se puso líder de la carrera al completar esa primera vuelta, seguido por Iván Ortolá, Filip Salac, el coolombiano David Alonso (Kalex) y Manuel González, con Alex Escrig tras su estela.

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Guevara, a pesar de los problemas que tuvo de rebote de las suspensiones durante los entrenamientos, mantuvo el liderato de la carrera, estirando mucho el grupo de cabeza merced al fuerte ritmo que pudo imprimir y que pronto dejó por delante a cinco pilotos, con Iván Ortolá, Filip Salac, David Alonso y Manuel González en él.

El piloto de la Boscoscuro consiguió romper incluso ese quinteto de cabeza para dejar como rivales más directos a Ortolá y Salac, con Alonso y González algo más atrás y viendo como se iban acercando a ellos Alex Escrig y Daniel Holgado.

El segundo clasificado del campeonato del mundo supo mantener un ritmo muy constante y alto que le llevó a acumular una ventaja de un segundo sobre Ortolá y Salac, y ya más de dos segundo y medio respecto de Alonso, González, Escrig, quien en la vuelta diez y nuevamente en la variante de la curva 2A y 2B, se fue por los suelos, y Holgado, todos ellos muy estirados por detrás.

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Ascenso de David Alonso para meterse al podio

Pasado el ecuador de la carrera, en el decimocuarto giro, el líder de la categoría, ‘Manugas’ González comenzó a marcar sus vueltas rápidas personales, incrementando su ritmo para intentar ir ‘para arriba’ desde el quinto puesto que ocupaba por entonces.

Quien mejoró antes que González fue David Alonso, que adelantó a Iván Ortolá para ponerse tercero, cuando el líder del campeonato conseguía alcanzar el rebufo de éste y superarlo poco después para ponerse cuarto.

Entretanto, Izan Guevara supo mantener las distancias hasta ver la bandera de cuadros, por delante de Filip Salac y con David Alonso, tercero, aguantando la presión de la remontada de Manuel González, que tampoco se pudo ‘deshacer’ de Iván Ortolá.