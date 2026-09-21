Más de 4.5 toneladas de cocaína fueron incautadas en dos operaciones de la Armada

Más de 4,5 toneladas de clorhidrato de cocaína que la Armada Nacional incautó durante dos operaciones realizadas durante el fin de semana en aguas del mar Caribe. El alcaloide era transportado en dos lanchas tipo ‘Go Fast’, en las que se movilizaban ocho personas que fueron capturadas.

La primera operación se desarrolló en el sector sur del mar Caribe, donde unidades de la Armada detectaron una lancha tripulada por cinco sujetos. Durante la maniobra de interdicción, pese a las condiciones meteomarinas, las autoridades lograron detener la embarcación.

En la inspección fueron encontrados 126 bultos con 3.834 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 1.750 galones de combustible, tres equipos GPS, dos radios VHF marinos y una antena Starlink.

La segunda operación se realizó en aguas del Caribe norte, donde fue interceptada otra lancha tipo ‘Go Fast’ con tres ciudadanos colombianos a bordo. El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Policía Nacional.

En esta segunda embarcación fueron hallados 35 bultos con 856 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Los ocho capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso de judicialización.

Según la Armada Nacional, las dos operaciones permitieron impedir la comercialización de más de 11 millones de dosis de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 217 millones de dólares.