Capturaron seis personas señaladas de sustraer armamento de militares para venderlo a grupos armados

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, la Fiscalía y el CTI, capturó a seis personas señaladas de integrar una red dedicada a sustraer material de guerra de diferentes unidades militares para posteriormente comercializarlo con grupos armados organizados en varias regiones del país.

El operativo se desarrolló en las últimas horas mediante seis órdenes de captura y allanamientos realizados de manera simultánea en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta; y Bogotá.

De acuerdo con la información de contrainteligencia del Ejército, los capturados serían integrantes de una red que tenía como actividad la sustracción de material de guerra de unidades militares para incorporarlo posteriormente a cadenas de comercialización destinadas a diferentes grupos armados.

Las capturas fueron ejecutadas por el Batallón de Contrainteligencia Militar N.° 5, en coordinación con unidades del Ejército, el Grupo de Inteligencia de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.

Los seis capturados son requeridos por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.

Según el Ejército, la operación permitió afectar una de las cadenas logísticas utilizadas para abastecer de armamento a estructuras armadas ilegales y busca reducir su capacidad para obtener material de guerra.

La operación se desarrolló en el marco de actividades de contrainteligencia y tareas tácticas ofensivas adelantadas por el Ejército Nacional.