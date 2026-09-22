Alerta por incendios en Nariño, varias emergencias se presentan de manera recurrente

Pasto-Nariño

Sigue siendo compleja la situación del departamento de Nariño debido a la recurrencia de incendios forestales en varios municipios.

En la última semana se reportaron seis incendios con graves daños ambientales.

La capital de Nariño no escapa a esta situación, según el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, durante este fin de semana, en la ciudad de Pasto, se registraron 9 incendios forestales y 3 quemas de residuos sólidos, emergencias que mantienen en alerta a Bomberos Pasto y a la comunidad en general.

“Es preocupante que varias de estas emergencias se hayan registrado de manera reiterada en los mismos sectores, entre ellos: Centenario, Parque Janacatú, Altamira, Daza, Nueva Aranda, Bosque del Carpintero, San Juan de Dios y en la vereda El Rosal corregimiento de Genoy 2: indicó el comandante de la institución teniente Ricardo Méndez.

El oficial indicó que, pese a los esfuerzos institucionales y las acciones de respuesta, las quemas provocadas continúan afectando el territorio. Esta situación genera preocupación y frustración, pues estas prácticas no solo ocasionan daños al medio ambiente y a la biodiversidad, sino que también deterioran la calidad del aire y representan un riesgo para la salud y la seguridad de toda la comunidad: agregó.

Desde la entidad hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar cualquier acción que pueda generar incendios y a reportar oportunamente la presencia de humo o fuego a la línea 1-1-9 del Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias (SIRE).