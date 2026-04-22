Autoridades hacen un llamado para reanudar obras en la Unidad Deportiva El Salitre

Tras realizar una visita a terreno en la Unidad Deportiva El Salitre para constatar el estado real del proyecto, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, hicieron un llamado para retomar y finalizar las obras de renovación.

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Durante el recorrido, la ministra del Deporte y el contralor de Bogotá evidenciaron que la estructura se encuentra en situación de abandono y deterioro, a pesar de que el IDRD suscribió, en octubre del 2023, un nuevo contrato para su renovación, con un plazo de 20 meses, que contemplaba una fase de estudios y diseños a ejecutarse en 7 meses y por la cual ya se han pagado más de $833 millones, sin embargo, estas actividades presentan un retraso cercano a los 22 meses.

Así mismo, la entrega final de la UDS estaba pactada para junio de 2025, por lo que acumula un retraso general de 10 meses.

“A esto no se le ve avance de ninguna clase, yo sí le quiero pedir con todo respeto al organismo de control -al que le compete de verdad la vigilancia de estas obras en Bogotá- que le pongan la mano, de verdad que es una necesidad para nuestros deportistas”, dijo Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte

Por su parte, Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá, señaló que “se han realizado varias acciones con relación a la intervención de este centro deportivo. Acá, lo que más nos ha perjudicado no solo es el presupuesto, sino el tiempo y la afectación a los ciudadanos, hijos y familias que necesitan un espacio deportivo en la capital”.

Historia de la remodelación de la Unidad

La remodelación de la Unidad Deportiva El Salitre fue suscrita por primera vez en el año 2017, proyectada a realizarse en un plazo de 13 meses; sin embargo, este proyecto ha afrontado prórrogas, suspensiones y adjudicaciones de nuevos contratos, que han proyectado su valor a más de $48 mil millones.

Por ahora, la Contraloría de Bogotá seguirá realizando mesas técnicas y acciones de control fiscal, con el fin de ejecutar las actuaciones pertinentes -en el marco de sus competencias- a las que haya lugar, para asegurar que los recursos del Distrito se traduzcan en obras funcionales, oportunas y al servicio de la ciudadanía.