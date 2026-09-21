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“Los hispanos votarán por la libertad”: senador republicano sobre política migratoria en elecciones

El senador del Estado de la Florida por el partido Republicano, Rick Scott analizó en 6AM W de Caracol Radio la favorabilidad actual de su partido de cara a las elecciones de medio término, a la luz del malestar expresado por María Elvira Salazar y la comunidad latina frente a la política migratoria de Donald Trump.

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