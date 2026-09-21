Tres militares fueron asesinados tras activación de explosivos en zona rural de La Macarena, Meta

Unidad militar cayó en un campo minado. / Caracol Radio ( Colprensa )

Tres soldados profesionales fueron asesinados y otros cuatro militares resultaron heridos tras la activación de un área preparada con dispositivos explosivos improvisados contra tropas del Ejército, en la vereda La Unión, zona rural de La Macarena, Meta.

El ataque ocurrió en la madrugada de este lunes 21 de septiembre, cuando militares del Batallón de Despliegue Rápido N.º 35, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, realizaban operaciones en esta zona del departamento.

Los soldados asesinados fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. En el mismo hecho resultaron heridos un suboficial y tres soldados profesionales.

De manera preliminar, el Ejército señaló como posible responsable a la Estructura Ever Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá.

Las Fuerzas Militares activaron sus capacidades aéreas, operacionales y médicas para atender a los uniformados afectados. Los tres militares heridos en La Macarena permanecen a la espera de su evacuación para recibir atención especializada.

Otro ataque en Vistahermosa

En la misma madrugada se registró otro ataque contra tropas del Ejército en la vereda Puerto Chorizo, zona rural de Vistahermosa, Meta.

Militares del Batallón de Despliegue Rápido N.º 31, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, fueron atacados inicialmente con un dispositivo explosivo improvisado y posteriormente con disparos de armas de fuego de largo alcance. Dos soldados profesionales resultaron heridos.

Los uniformados fueron trasladados al dispensario médico de Apiay y se adelantan las gestiones para su remisión al Hospital Departamental de Villavicencio.

El Ejército anunció que continuará las operaciones en el suroriente del país para ubicar a los responsables de estos ataques.