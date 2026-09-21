Gobernador de Santander pide consejo de seguridad; dice que urge hablar de minería ilegal y cárceles

Bucaramanga

Las autoridades de Santander le solicitaron al ministro de Defensa Nacional, general Jorge Eduardo Mora un consejo de seguridad para evaluar cuatro hechos que generan incertidumbre en el departamento, entre ellos el estado de zozobra que experimenta la guardia del Inpec en la penitenciaría de mediana y máxima seguridad de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus se refirió a los recientes hechos generados con la seguridad alrededor del penal donde están recluidos varios jefes de bandas criminales. “Las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella están dando resultados en materia de control en las cárceles. De ahí las retaliaciones”, aseguró el mandatario.

En los últimos días se reportó el hallazgo de un cilindro en la vía de acceso al penal; se produjo un atentado en contra de un miembro de la guardia carcelaria y apareció un video en el que un hombre encapuchado, mostrando armas anuncia el inicio de un plan pistola en contra de los integrantes del Inpec.

El gobernador informó que la seguridad de la penitenciaría de Palogordo se reforzó con 18 drones y 18 motocicletas.

Los otros asuntos que deberían evaluarse en el consejo de seguridad, a juicio del gobernador son la minería ilegal en el páramo de Santurbán; la presencia de supuestos integrantes del ELN en la provincia de García Rovira y las acciones de delincuentes en zonas del Magdalena Medio aledañas a Santander.