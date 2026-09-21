“Villa de Leyva ha sufrido más incendios, pero este ha sido muy devastador”: Politólogo

“Villa de Leyva ha sufrido más incendio, pero este ha sido muy devastador”: Politólogo

Juan Manuel Olarte, politólogo que se sumó a la atención del incendio en Villa de Leyva, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre las afectaciones que ha dejado esta emergencia.

Olarte empezó contando que desde que vieron los primeros signos del humo se unieron para ayudar, pero aclaró que los primeros que atendieron la emergencia fueron los campesinos del sector.

“Sobre las dos de la tarde ya estábamos en un sector que conocemos como La Castellana, aquí en Villa de Leyva. Sin embargo, pues en el momento fuimos un grupo de voluntarios, nosotros éramos más o menos unas seis personas, con el tiempo más, y los bomberos, y realmente pues los primeros que atendieron la línea fueron los campesinos del sector”, dijo.

Por otro lado, reveló que Villa de Leyva no estaba preparada para esta contingencia realmente, aunque tampoco era sorpresivo el fenómeno del niño en este sector, estaba afectando al territorio en general.

“Nosotros el día sábado realmente vimos la calidad de personas que hay en Villa de Leyva, todos se unieron masivamente y Boyacá se unió masivamente para apoyar a Villa de Leyva con dotación, con mascarillas, con gafas, con todo lo necesario que de pronto el sábado no se contaban en buena medida”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las razones de las llamas, detallando que si bien ellos no tienen cómo saber con certeza cuáles son los motivos sobre esto, se han conocido algunas hipótesis de que en efecto fue causado por manos criminales.

“A nivel personal espero que no haya sido así porque en Villa de Leyva, aunque hemos sufrido incendios duros, este ha sido devastador en todos los aspectos, entonces sí es importante esclarecer y capturar inmediatamente a estas personas, hacer justicia porque lo que ya se ha perdido tardará años en en recuperarse”, dijo en entrevista.