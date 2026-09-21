Libre de Jaulas: Un proyecto de ley que busca mejores condiciones para las gallinas ponedoras

Libre de Jaulas : el proyecto de ley que busca mejores condiciones de vida para las gallinas ponedor

El proyecto de ley “Libre de Jaulas” fue presentado por el partido Alianza Verde ante el senado bajo el liderazgo de la senadora Andrea Padilla y la ONG internacional Sinergia Animal. La organización trabaja en el Sur Global para reducir el sufrimiento de los animales criados para la alimentación y es reconocida cómo una de las ONG más eficaces del mundo.

Según datos de Sinergia Animal, cerca del 60% de las gallinas de la industria del huevo en el país son criadas en jaulas de batería, es decir, jaulas con un sistema de confinamiento intensivo utilizado para la producción de huevos. Bajo esta modalidad, gran cantidad de gallinas viven en jaulas pequeñas de alambre durante toda su vida productiva y no pueden caminar libremente ni realizar comportamientos naturales cómo anidar, buscar alimento o extender completamente sus alas. Así las cosas, las gallinas viven su vida productiva bajo altos niveles de frustración. 6 de cada 10 huevos en Colombia son producidos bajo este sistema.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El objetivo principal es poder generar una transición progresiva de los sistemas de producción en jaula a sistemas libres de jaula y así, transformar la calidad de vida de millones de gallinas ponedoras en el país.

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La transición se plantea a través de cuatro puntos principales: se propone que el Ministerio de Agricultura establezca estándares de bienestar animal para las gallinas ponedoras, que cree programas de apoyo para los productores que transiten a sistemas libres de jaulas, que prohíba la construcción de nuevas granjas de batería y finalmente, que garantice información clara a los consumidores mediante un sistema de etiquetado.

Fortalecer los mecanismos de control ante el incumplimiento de las normas de bienestar animal también debe ser parte de la transición en el país.

Lyda Durango, directora para Colombia de Sinergia Animal, afirmó que

“la mayoría de las personas consume huevos sin conocer las condiciones en las viven las gallinas que los producen. Este proyecto de ley abre una conversación necesaria sobre transparencia, protección animal y el futuro de la producción de alimentos en Colombia.”

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Tendencia mundial hacia sistemas sin jaulas

Diferentes países cómo Suiza, Noruega y Nueva Zelanda y otros en la Unión Europea han restringido o prohibido estos sistemas. En Latinoamérica, Perú también avanza con una iniciativa para poder exigir el etiquetado según el sistema de producción de los huevos.

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Así las cosas, Colombia se perfila cómo un país pionero en la región respecto al tema, pues va un paso más allá y propone incentivos para la transición de los productores hacia sistemas libres de jaula.

Entonces, la senadora Andrea Padilla aseguró que “este proyecto busca que la transición hacia sistemas de producción de huevos libres de jaula cuente con reglas claras, acompañamiento para los productores y transparencia para los consumidores, sin dejar de lado el bienestar de las gallinas.”

El proyecto de ley se radicó el pasado 19 de julio de este año y se encuentra pendiente de su primer debate.