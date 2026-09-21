V Foro de Periodismo Científico de Unisimón: rol de los medios ante la crisis climática

Colombia

La Universidad Simón Bolívar se prepara para recibir el próximo 24 de septiembre en Barranquilla el V Foro de Periodismo Científico de Unisimón. Este evento, que se llevará a cabo de 2:00 a 6:00 p. m. en la Casa de la Cultura de Unisimón, La Perla, tendrá como eje central el papel de los medios de comunicación frente a la crisis climática.

La agenda del evento abordará temas cruciales como la sostenibilidad, la biodiversidad, el cambio climático y la relación entre ciencia, periodismo y sociedad.

Directores, editores y periodistas de medios nacionales, junto con especialistas y académicos, para discutir cómo comunicar las causas y consecuencias del cambio climático y abordar sus efectos desde información sustentada en evidencia científica.

El foro será abierto al público y ofrecerá un certificado de asistencia otorgado por el Centro de Educación Continuada (CEC) de la universidad. Para ello, los interesados deberán realizar una inscripción previa a través del enlace de inscripción al V Foro de Periodismo Científico de Unisimón. Link aquí.

Destacados periodistas colombianos compartirán sus experiencias

La conversación reunirá distintas experiencias del periodismo colombiano. Cristina Castro, editora general de SEMANA, ha ejercido como directora editorial de Foros Semana, editora judicial y directora de Semana.com; además, recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

Andrea Jaramillo Char, administradora de empresas de la Universidad de los Andes y estudiante de Periodismo en University of Massachusetts (Amherst), periodista y presentadora de Noticias RCN.

El panel de especialistas lo moderará Nataly Galán Freyle, directora de Investigaciones de Unisimón, profesora e investigadora Ph. D. en Química Aplicada.

Asimismo, el periodismo científico y ambiental estará representado por Sergio Silva Numa, editor de Ciencia, Salud y Ambiente de El Espectador, magíster en Estudios Latinoamericanos y Salud Pública, y también ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. A él se unirá Antonio Paz Cardona, editor senior de Mongabay, con más de 14 años de experiencia y una trayectoria enfocada, entre otros temas, en medio ambiente.

El panel de comunicadores se completa con Fidel Franco Forero, director de Planeta Caracol, editor y presentador de los noticieros de fin de semana de Caracol Radio, con experiencia en información judicial y de actualidad.

También participará Olga Cecilia Guerrero, directora y fundadora de Red Prensa Verde, medio especializado en biodiversidad, cambio climático y conflictos socioambientales. Guerrero ha trabajado en El Tiempo, Boyacá 7 Días y Caracol Radio, y recibió en 2022 el Premio de Periodismo Digital sobre Cambio Climático ‘Angela Restrepo Moreno’.

Aportes desde la ciencia nacional e internacional

El foro contará además con un sólido componente científico. Desde el ámbito internacional participará Vânia Baptista, investigadora del Centro de Ciencias del Mar y profesora asistente invitada de la Universidad del Algarve (Portugal); es doctora en Ciencias Marinas, de la Tierra y Ambientales, con especialización en Ecología Marina. Sus estudios se centran en la ecología de peces, los efectos de la variabilidad ambiental y la biodiversidad marina.

Por parte de Colombia, la representación estará a cargo de investigadores del Centro de Investigación e Innovación en Biodiversidad y Cambio Climático de Unisimón, Adaptia. Participarán su directora, Yani Aranguren Díaz, y los profesores Hernando Sánchez Moreno y Hernando Bolívar Anillo, quienes aportarán al análisis desde sus áreas de conocimiento. A ellos se suma Ronield Fernández Rodríguez, director de la nueva Maestría en Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental, para ampliar la conversación sobre la crisis climática desde la investigación y la formación académica.

Se suma Andrés Fernando Osorio, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil de la Universidad del Valle, con Maestría y Doctorado en Ciencias y Tecnologías Marinas de la Universidad de Cantabria (España) y director ejecutivo del CEMarin desde 2019 hasta marzo de este año. Y, en representación del sector privado, asistirá Cristian Verbel, CEO de Catalítico y director de Acento Colombia.

Adicionalmente, se sumará Ronield Fernández Rodríguez, director de la nueva Maestría en Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental.

Preguntas clave del debate climático

La discusión planteará interrogantes clave para periodistas, científicos y audiencia. ¿Debemos hablar de cambio climático o de crisis climática?, ¿qué tan adecuada es la cobertura periodística?, ¿cómo comunicar la evidencia científica con claridad?, ¿cuál es la situación de los ecosistemas y qué responsabilidades deben examinar los medios?