Una perrita murió luego de ser abusada y golpeada en San Roque, Antioquia

San Roque- Antioquia

La comunidad del municipio de San Roque en el nordeste de Antioquia está consternada por la muerte de una perrita de nombre Luna que fue golpeada y abusada sexualmente. La familia de la canina denunció este aberrante hecho en las redes sociales, en las que al mismo tiempo exigen justicia.

Este hecho también fue denunciado públicamente por el Concejal de Medellín y animalista Juan Jiménez Lara.

“Exigimos justicia para Luna, una perrita que fue raptada, maltratada y, además de eso, la metieron en un costal y la abandonaron a su suerte en una quebrada en San Roque, Antioquia”, manifestó el concejal de Medellín y animalista Juan Jiménez Lara.

Explicaron que luego de que Luna fuera rescatada, fue llevada a una veterinaria en la vecina población de Barbosa, donde se observó que, debido a los golpes además del abuso, tenía una lesión en la columna. Luego del esfuerzo médico, murió.

La familia de Luna, en la red social Instagram, manifestó que este hecho los tiene bastante afectados emocionalmente.

“Hoy quiero que compartan y que el mundo se dé cuenta de la gravedad que día a día vive la sociedad, hoy dañaron la integridad de nuestra perrita, emocionalmente nos afecta a mí, a mi familia y a luna”.

Reacción de la alcaldía

El alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas, lamentó este hecho y solicitó a las autoridades llevar a cabo una investigación para encontrar al responsable y capturarlo para que pague por este delito de maltrato animal que ocurre justo cuando el presidente Abelardo De Las Espriella sancionó la ley contra la zoofilia que castiga este tipo de actos aberrantes contra los animales.

“Al mismo tiempo, hago un llamado a todos los ciudadanos: no tomemos justicia por nuestra propia mano. La indignación que sentimos es legítima, pero debemos permitir que sean las autoridades las que adelanten la investigación y determinen las responsabilidades correspondientes”.

Finalmente, el mandatario local solicitó a la comunidad informar a las autoridades cualquier información sobre el responsable para que este delito no quede impune y se haga justicia.

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