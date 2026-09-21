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21 sep 2026 Actualizado 16:21

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6AM W6AM WBogotá

Sigue debate por reforma tributaria en Bogotá: ¿Distrito está dispuesto a modificar el proyecto?

Julián Uscátegui y Juan Manuel Díaz, concejales de Bogotá, debatieron en 6AM W.

Sigue debate por reforma tributaria en Bogotá: ¿Distrito está dispuesto a modificar el proyecto?

Sigue debate por reforma tributaria en Bogotá: ¿Distrito está dispuesto a modificar el proyecto?

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Marcela Santos

Bogotá
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