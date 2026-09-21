Sigue debate por reforma tributaria en Bogotá: ¿Distrito está dispuesto a modificar el proyecto?
Julián Uscátegui y Juan Manuel Díaz, concejales de Bogotá, debatieron en 6AM W.
Sigue debate por reforma tributaria en Bogotá: ¿Distrito está dispuesto a modificar el proyecto?
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio