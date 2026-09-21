¿Cuándo es Luna llena en septiembre 2026? Fecha exacta ‘Luna de la Cosecha’ y por qué se llama así

La Luna es uno de los cuerpos celestes que más llama la atención por los diferentes fenómenos astronómicos en los que participa y por su importancia para la Tierra. Este satélite natural influye, entre otros aspectos, en las mareas de los océanos y contribuye a estabilizar la inclinación del eje terrestre.

Durante septiembre de 2026, los aficionados a la astronomía podrán observar uno de los eventos más esperados del calendario lunar: la Luna llena de septiembre, conocida tradicionalmente como la Luna de la Cosecha.

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¿Cuándo es la Luna llena de septiembre de 2026?

La Luna alcanzará su fase llena el sábado 26 de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario astronómico.

Esta Luna llena llegará pocos días después del equinoccio de septiembre, que en 2026 ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 7:05 p. m. en Bogotá.

Durante el equinoccio, el Sol se encuentra sobre el plano del ecuador terrestre, dando inicio astronómicamente al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el hemisferio sur.

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¿Qué es la Luna de la Cosecha?

La Luna de la Cosecha es el nombre tradicional que recibe la Luna llena que ocurre más cerca del equinoccio de septiembre. Por esa razón, dependiendo del año, puede presentarse en septiembre o incluso en octubre.

En 2026, la Luna llena del 26 de septiembre cumple precisamente con esta condición y, por ello, recibe el nombre de Luna de la Cosecha.

El nombre está relacionado con las labores agrícolas tradicionales. En el hemisferio norte, esta Luna llena coincidía con una época del año en la que las comunidades se encontraban en plena temporada de cosecha. La particularidad de las noches cercanas al equinoccio hacía que la Luna saliera relativamente poco después del atardecer durante varios días consecutivos.

Esto significaba que había más horas de luz natural durante la noche, lo que facilitaba continuar con las labores del campo después de la puesta del Sol.

¿Por qué las lunas llenas tienen nombres?

Los nombres tradicionales de las lunas llenas surgieron de diferentes culturas y están relacionados con las estaciones, las actividades agrícolas, los animales y otros fenómenos propios de cada época del año.

Por eso, además de la Luna de la Cosecha, existen denominaciones como la Luna del Lobo, la Luna de Nieve, la Luna de Fresa o la Luna del Esturión. Estas denominaciones no corresponden a cambios físicos en la Luna, sino a tradiciones culturales asociadas con determinados momentos del año.