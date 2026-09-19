Video: Matías Orozco fue convocado a Selección Colombia y marcó este golazo en España

“Me gusta mucho y siento que tengo cosas de Bellingham, es mi referente, aparte de Enzo Fernández”, dijo Matías Orozco el pasado viernes en diálogo con El VBar y luego de ser convocado a la Selección Colombia de mayores. Un día después de la entrevista, marcó su primer gol oficial con el Castellón de España.

Tal vez tenía razón el joven volante de 18 años al referirse al jugador del Real Madrid y las similitudes que él intenta plasmar en la cancha. Este sábado, por la fecha 6 de la segunda división de España, marcó un gol a lo Jude: pisando el área y definiendo con sutileza.

Castellón enfrentaba al Tenerife y al minuto 9 se fue en ventaja en el marcador con un gol de Diego Barri. El gol del colombiano llegó al minuto 24′, luego de una buena combinación con Adam Jakobsen, quien le devolvió una pared al barranquillero y este definió de punta a un palo del arquero.

Este es el tercer partido de Orozco con el Castellón, equipo al que llegó en calidad de préstamo desde el Brighton de Inglaterra, club que le compró sus derechos al Deportivo Cali en el mercado de pases. El joven futbolista debutó frente a Albacete entrando en el segundo tiempo y jugando 24 minutos, mientras que contra el Girona fue titular y disputó todo el encuentro.

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Castellón ha sido una de las revelaciones en este inicio del campeonato de la segunda división de España, pues ha ganado 4 partidos y ha empatado 1, resultados que lo han llevado al primer puesto de la tabla de posiciones.

Orozco, de los primeros en sumarse a la concentración de Colombia

Una vez terminado el encuentro ante Tenerife, Orozco viajará a Estados Unidos para sumarse a la concentración de la Selección Colombia de cara a los amistosos. La Tricolor jugará en Baltimore ante México el próximo 26 de septiembre, luego frente a Paraguay en New Jersey el 2 de octubre y cerrará ante Perú el martes 6 de octubre en Miami.

Orozco hace parte de una lista de 9 jugadores que fueron citados por primera vez a la absoluta: Daniel Arcila, Kevin Andrade, Royer Caicedo, Óscar Perea, Camilo Durán, Edier Ocampo, Samuel Velásquez, Juan Manuel Rengifo y Kevin Viveros.