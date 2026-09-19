¡Perdió Arsenal por goleada! Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Arsenal perdió ante Brighton por Premier League / Getty Images / Gareth Fuller - PA Images

Continúa la fecha 5 de la Premier League, que entrará en una pausa debido a la jornada FIFA, y retomará actividades el fin de semana del 10 de octubre. Esta fecha ya ha dejado las derrotas por goleada de Chelsea y Arsenal, a la espera de que jueguen el domingo Liverpool, Manchester City y Manchester United.

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Brentford 3-0 Chelsea

El primer partido de la fecha se disputó el viernes 18 de septiembre. El conjunto local se impuso con contundencia ante un cuadro de Londres que había tenido un inicio irregular. Los goles de las Abejas los marcaron Jaidon Anthony (61′), Igor Thiago (83′) y Fabio Carvalho (90+4′).

Tottenham 2-3 Aston Villa

Pésimo arranque de temporada para los Spurs, que pelearon por no descender en la última temporada. Tras su nueva derrota ante Aston Villa, llegaron a 3 caídas y solo 2 empates, sin conocer la victoria.

El equipo visitante llegó a estar 0-3 en ventaja con goles de Johan Manzambi (45+4′), Nicolas Jackson (67′) y Emiliano Buendía (79′), pero descontó el cuadro local con Conor Gallagher (86′) y Jan Paul van Hecke (90+8′).

Newcastle 2-1 Hull City

Hull City, equipo revelación en este inicio de temporada, que acaba de ascender, sumó su primera derrota y lo hizo ante Newcastle. Las Hurracas ganaron su segundo partido con los goles de Joe Willock (3′) y Lewis Hall (7′). Yoane Wissa falló un penal al 45+2′, mientras que Mohamed- Ali Cho descontó para la visita (67′).

Everton 1-0 Ipswich Town

Segunda victoria de los Toffees en la campaña y tercera derrota para el recién ascendido. El conjunto de Liverpool se impuso por la mínima gracias al gol de Thierno Barry al 11′.

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Brighton 3-0 Arsenal

Las Gaviotas ganaron, golearon y gustaron. Sorprendente resultado para el actual campeón de la competición, que cedió su primera caída de la temporada, luego de cuatro victorias al hilo. Los goles los marcaron Pascal Gross (31′), Kostoulas (45′) y Chema Andrés (57′).

El resto de partidos de la fecha 5

Domingo 20 de septiembre

Manchester City vs. Sunderland / 8:00 a.m.

Leeds United vs. Crystal Palace / 8:00 a.m.

Bournemouth vs. Liverpool / 8:00 a.m.

Fulham vs. Manchester United / 10:30 a.m

Así va la tabla de posiciones de la Premier League