Hacer periodismo hoy: el desafío de contar la verdad cuando el poder se incomoda

Julie Turkewitz, jefa de la corresponsalía de la Región Andina de The New York Times y Javier Lafuente, subdirector de El País en el Festival de Las Ideas

El panel ‘Democracia, periodismo y libertad de prensa en las Américas’ del Festival de las Ideas reunió a Javier Lafuente, subdirector de El Pais y a Julie Turkewitz, jefa de la corresponsalía de la Región Andina de The New York Times, bajo la moderación de Diana Calderón. Durante el encuentro, se analizó un panorama regional marcado por el incremento de la hostilidad, la impunidad y la urgencia de redefinir el ejercicio informativo.

La tensión entre el poder y los medios de comunicación no es un fenómeno reciente; sin embargo, las dinámicas de ataque han cambiado significativamente. La hostilidad ya no proviene exclusivamente del poder político, sino también de las propias audiencias a través de modelos polarizantes.

Frente a la evolución de estas tácticas de estigmatización, Javier Lafuente, advirtió:

“Antes, cuando había información crítica, el político llamaba al director y amenazaba con denuncias. Ahora la estrategia es atacar y hacer ver al medio como un enemigo. Quieren convertir al periodismo y al periodista en un enemigo, una estrategia que además da méritos en la sociedad.”

A esta preocupación se suma el problema sistémico de la impunidad frente a la violencia física y la autocensura. Lafuente señaló que, ante escenarios como el de México, ejercer la profesión desde una redacción internacional representa un lugar de privilegio respecto a los reporteros locales, concluyendo que “ahora mismo hacer buen periodismo es un acto de resistencia”.

Hostilidad sin partido y la situación en la región

Por su parte, Julie Turkewitz enfatizó que los ataques dirigidos a desacreditar la labor de los reporteros son transversales a las distintas ideologías políticas e hizo un llamado directo a los líderes democráticos para condenar estas agresiones:

“La hostilidad contra la prensa no tiene partido, nos enfrenta en muchos gobiernos y es una tendencia que va en incremento. Cuando ven que hay amenazas en contra de la prensa, los líderes deben decir que no es aceptable; aun cuando el periodismo incomoda, deben estar a favor de una prensa que ayuda a la sociedad.”

Al abordar el contexto de Venezuela, Turkewitz calificó la situación actual como una respuesta mixta y de cautela. Aunque se ha registrado la reapertura de ciertos portales bloqueados y mayor debate público, los periodistas locales mantienen la prudencia ante los antecedentes de aperturas y cierres intermitentes en el país.

Redes sociales, influencers y el deber con los lectores

Lejos de asumir una postura confrontativa hacia los creadores de contenido y los formatos digitales, los panelistas coincidieron en la necesidad de comprender el ecosistema mediático actual. Turkewitz destacó el valor de los comunicadores independientes que informan desde regiones apartadas —como el Catatumbo o el Guaviare en Colombia—, donde la prensa tradicional tiene dificultades para llegar de manera permanente.

Finalmente, al reflexionar sobre la pérdida de credibilidad y los métodos para reconectar con el público, Javier Lafuente, subrayó la importancia de replantear las prioridades editoriales frente al exceso de opinión y la desinformación:

“A veces el periodista ha confundido sus agendas con las de los lectores, a quienes nos debemos. Pensamos que una historia le importa a todo el mundo, pero a veces somos obtusos. Tenemos que hacer una gran defensa del periodismo de información frente a tanta desinformación y tanta opinión.”