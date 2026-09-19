Financiamiento y capacidad de respuesta: los retos de Colombia tras el terremoto

Este lunes 21 de septiembre se cumplirán 6 semanas desde el terremoto más fuerte que ha experimentado Colombia en lo corrido del siglo XXI, con un saldo de más de 320 fallecidos, 36.000 viviendas destruidas, y daños que se calculan alrededor de los 30 billones de pesos.

Conforme avanzan los esfuerzos de reconstrucción y reactivación de las regiones más afectadas, surgen dos preguntas clave: ¿cómo garantizamos que se haga posible la restauración de lo destruido? Y ¿cómo podemos estar mejor preparados frente al próximo desastre?

Siendo una de las mayores preocupaciones –por no decir la mayor– que ocupa a los líderes y expertos convocados a la sexta edición del Festival de las Ideas, este fue el asunto central del que trató el panel Desastres naturales y resiliencia institucional: cómo debe prepararse el país frente a la furia de la naturalezala; la conversación que cerró la jornada del viernes.

La conversación reunió a Everardo Murillo, exdirector ejecutivo del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) tras el terremoto que sacudió a la región en 1999; Camilo Grez, exdirector de Gestión de Riesgos y Emergencias de Chile; y Juan Martínez, representante del Banco Mundial en Colombia. Para los panelistas, la experiencia acumulada después de desastres anteriores, tanto dentro como fuera de Colombia, puede convertirse en una herramienta para tomar mejores decisiones durante la actual recuperación.

Murillo recordó el reconocimiento que recibió en su momento el FOREC como un referente internacional de atención de desastres, resaltando que la clave del éxito en el momento estuvo en la solidaridad de todo tipo de actores, principalmente del sector privado, especialmente dado que en ese entonces el país carecía de un sistema público para atender desastres naturales. “En la crisis hay esperanza, en esa oscuridad es donde Colombia se une para hacer lo mejor”, afirmó.

Pero contar con instituciones especializadas no es suficiente. Para Grez, la experiencia chilena es vivo ejemplo de que incluso los países que cuentan con normas e instituciones consolidadas deben seguir aprendiendo de cada emergencia. Tener reglas, señaló, no equivale necesariamente a tener las capacidades suficientes para responder ante un desastre.

El método en su país parte precisamente de convertir cada desastre en una fuente de aprendizaje. “La clave es aprovechar cada uno de los eventos que vamos teniendo como una oportunidad para diagnosticar para poder estar mejor preparados más adelante”, explicó.

Esa lógica también implica revisar las condiciones bajo las cuales se construye. Murillo planteó que una de las razones por las que el terremoto actual tuvo consecuencias distintas en Armenia a las de hace décadas está relacionada con los avances en las normas de ordenamiento territorial y construcción sismorresistente que se dieron en la reconstrucción de ese entonces. Grez a su vez señaló que parte de las oportunidades de mejora aprovechadas en Chile es que la normativa se revisa y actualiza después de cada terremoto antes de iniciar los procesos de reconstrucción.

Costear una reconstrucción en tiempos de crisis

Panel Desastres naturales y resiliencia institucional: cómo debe prepararse el país frente a la furia de la naturaleza | Foto: Caracol Radio Ampliar Panel Desastres naturales y resiliencia institucional: cómo debe prepararse el país frente a la furia de la naturaleza | Foto: Caracol Radio Cerrar

La discusión pasó entonces del aprendizaje técnico a la capacidad de financiar la recuperación. Martínez explicó que, ante la situación fiscal actual, será necesaria una participación importante del sector privado. “Colombia no está quebrada, pero hay una situación fiscal ajustada para ahora tener que enfrentar gastos extraordinarios asociados a la recuperación del terremoto”, señaló.

En ese escenario, uno de los mecanismos que planteó fue profundizar el mercado de seguros. Según él, un mayor aseguramiento privado de las viviendas permitiría que parte de las pérdidas ocasionadas por futuros desastres fueran asumidas por las aseguradoras y no directamente por las ya apretadas cuentas del Estado. También mencionó el papel que en la situación actual podrían desempeñar bancos y holdings financieros mediante líneas de liquidez y crédito para apoyar la reconstrucción y la reactivación.

La gestión de esos recursos fue otro de los puntos centrales de la conversación. Murillo llamó a mantener una vigilancia permanente sobre el dinero destinado a la recuperación, mientras que Grez señaló que la transparencia y las reglas claras son fundamentales para evitar que la necesidad de acelerar los procesos termine debilitando los controles. “La reconstrucción requiere mecanismos más rápidos, obviamente, pero para eso hay que de todas formas poner reglas claras de juego”, sostuvo.

La conversación concluyó que el reto, en últimas, consiste en que la emergencia no sea entendida únicamente como el momento de reparar lo que se perdió. Como resumió el experto chileno, cada desastre puede convertirse también en una oportunidad para identificar las fallas de la respuesta anterior y fortalecer las capacidades con las que el país enfrentará el siguiente.