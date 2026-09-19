Policía de Cartagena capturó a cuatro personas e incautó armas de fuego

En el marco de las acciones de prevención, vigilancia y control adelantadas por la Policía Metropolitana de Cartagena, fueron capturadas cuatro personas en diferentes procedimientos operativos desarrollados en sectores de la ciudad, por delitos relacionados con hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El primer procedimiento se realizó en el barrio Olaya Herrera, sector Estela, donde unidades policiales lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido como “Alexis”, de 28 años de edad, señalado de participar en un hurto a un establecimiento comercial. Durante la intervención fueron recuperados elementos hurtados, entre ellos un teléfono celular, y se logró la incautación de un arma de letalidad reducida.

En otro operativo adelantado por unidades de la Zona de Atención Policial del barrio El Socorro, sector Plan 220, fue capturado un hombre conocido como “Jaider”, quien al notar la presencia policial intentó huir del lugar. Durante el procedimiento de registro a persona se le halló un arma traumática calibre 9 mm con modificaciones en el cañón y tres cartuchos modificados.

De igual manera, en el sector 11 de Noviembre, calle La Arrocera, unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en coordinación con unidades de apoyo de la jurisdicción, lograron la captura de un hombre conocido con el alias “Bolu”, a quien durante un procedimiento de registro le fue hallada, en la pretina del pantalón, un arma de fuego tipo pistola.

Finalmente, en el barrio Olaya Herrera, sector Calle Salim Bechara, fue capturado un hombre conocido como “Starlin”, de 21 años de edad, a quien los uniformados le incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm, con tres cartuchos para la misma.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los capturados suman más de 15 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la espera de las audiencias preliminares donde se definirá su situación jurídica.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, teniente coronel Alejandro Salgado, destacó que, en el marco de la ofensiva institucional contra el porte ilegal de armas de fuego, durante el año 2026 se han capturado 610 personas y se han incautado 520 armas de fuego, resultados que contribuyen a prevenir la comisión de hechos delictivos y fortalecer la seguridad de los ciudadanos.

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente para proteger la vida, fortalecer la seguridad ciudadana y sacar de circulación elementos utilizados para afectar la tranquilidad de los cartageneros”, aseguró el oficial.