$1.8 billones entregará el Gobierno de la Espriella al departamento de Bolívar

El viejo sueño de un departamento de Bolívar conectado de norte a sur se hará realidad. Así lo confirmó el presidente Abelardo De la Espriella este viernes durante el encuentro de empalme regional sostenido con el gobernador Yamil Arana y los alcaldes de Bolívar.

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La Vía Barranco de Loba - Norosí, así como los puentes de Arenal a Morales (corregimientos de Buenavista a La Palma) y de Piedra Candela a Simití, serán incluidos en el Plan de Desarrollo.

La instrucción le fue transmitida a la ministra de Transportes, Elsa Noguera, quien se comprometió a agilizar los trámites para que se ejecute lo más pronto posible.

“Nos ponemos ya viabilizar el proyecto que juiciosamente el gobernador Yamil Arana tiene radicado en el Ministerio de Transportes. Lo sacamos rápido para que quede viabilizado. Recordemos que el gobernador lo tiene en fase tres. Resta buscarle la financiación para empezar el próximo año”, expresó Noguera.

Abelardo de la Espriella: “Antes venimos a escuchar, ahora venimos a ejecutar”

Después de escuchar la agenda presentada por el gobernador y los alcaldes, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de compromisos para Bolívar.

El mandatario nacional explicó que su presencia en el territorio responde a una decisión de llevar el Gobierno a las regiones y destrabar proyectos que llevan años esperando.

“Yo me he comprometido con Bolívar”, afirmó.

Y resumió su propósito con una frase que marcó la jornada. “Antes venimos a escuchar, ahora venimos a ejecutar”.

Canal del Dique y grandes proyectos

Entre los anuncios principales está el impulso de un primer paquete de obras para el Canal del Dique por cerca de 200 mil millones de pesos.

El presidente también anunció el impulso del corredor Norosí–Barranco de Loba, los puentes de Piedra Candela y Buenavista-La Palma, además de un plan de vías terciarias para Bolívar.

En El Laguito, informó que ordenó reducir de 90 a 45 días el trámite ambiental y aseguró que se compromete a sacarlo adelante el 9 de octubre.

Agua: destrabar proyectos y poner a funcionar las obras terminadas

El presidente anunció que se trabajará para destrabar proyectos de agua en María La Baja, Magangué, San Jacinto del Cauca, San Pablo y Mahates.

También puso especial atención en Barranco de Loba, donde la infraestructura física del alcantarillado y la PTAR está terminada, pero permanece sin funcionamiento por falta de energía.

“Una obra 100 % que no funciona es una obra 0 % para el ciudadano, y eso hay que corregirlo”, manifestó.

Salud: $12 mil millones para infraestructura

En salud, anunció 12 mil millones de pesos para infraestructura en María La Baja, Cartagena y El Salado.

Además, aseguró que el hospital de María La Baja seguirá siendo una prioridad y que se buscarán alternativas de financiación.

Vivienda y campo

El Gobierno nacional anunció que, después de los 504 mejoramientos de vivienda ya terminados, avanzará con otros 2.641 mejoramientos en Bolívar.

Para el desarrollo rural de Córdoba y San Jacinto, se movilizarían cerca de 73 mil millones de pesos.

También habrá apoyo para pequeños ganaderos, incentivos para sistemas de riego y evaluación de alivios financieros para productores afectados por El Niño.

Energía: enfrentar el racionamiento

De la Espriella informó que Bolívar concentra 108 proyectos de energía y anunció avances con un transformador temporal para atender el racionamiento en Mompox, Talaigua y Magangué.

“Vamos a coger ese toro por los cachos”, expresó el presidente.

PAE, Mompox y La Mojana

El mandatario nacional también anunció que se trabajará para alcanzar el 100 % de cobertura del PAE en Bolívar.

Igualmente, señaló que se impulsará el acueducto de Mompox y se buscarán soluciones a las inundaciones de La Mojana, especialmente en el sector de Cara de Gato.

De la Espriella reconoció las dificultades fiscales que enfrenta el país y afirmó: “Lo que yo recibí es apocalíptico”.

Pero sostuvo que las dificultades no impedirán avanzar en los compromisos anunciados para el departamento.

“Ese es el milagro de las regiones. Antes venimos a escuchar, ahora venimos a ejecutar”, sentenció el Presidente.