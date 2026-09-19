Presidente Abelardo De La Espriella anuncia compromisos con Cartagena y Bolívar

En la tercera jornada de ‘El Milagro de las Regiones’, el Presidente Abelardo De La Espriella anunció los compromisos del Gobierno Nacional con el departamento de Bolívar.

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Las dos jornadas precedentes se cumplieron en Riohacha, La Guajira, y San Juan del Cesar

Al término del encuentro que sostuvo con el Gobernador seccional, Yamil Arana Padauí, y los alcaldes municipales, el Jefe de Estado aseguró que estos compromisos “son para cumplirlos, a pesar de la crisis fiscal, apocalíptica, que recibimos”.

“Dios entrega sus mejores batallas a sus mejores soldados, y estoy dispuesto a poner toda la voluntad, todo el esfuerzo, toda la determinación y la ardentía por ayudar a esta tierra que está en mi corazón”, sostuvo el Jefe de Estado.

Los compromisos que adquirió el Presidente de la República con Bolívar son:

- Medias ambientales: el Mandatario ordenó bajar de 90 a 45 días el trámite ambiental para El Laguito, en Cartagena. “Me comprometo a sacarlo el 9 de octubre. Esto se suma al Canal del Dique, donde impulsamos un primer paquete de obras por cerca de $200 mil millones”, dijo.

- Infraestructura: el Gobierno impulsará el acueducto de Mompox y avanzará en la solución de las inundaciones en La Mojana, sobre todo en Caregato.

- Vivienda: terminación de 504 unidades, y avance en 2.641 mejoramientos de viviendas en todo el departamento. “Con el proyecto rural de Córdoba y San Jacinto vamos a movilizar cerca de 73 mil millones de pesos”, añadió el Mandatario.

- Agua: se destrabarán proyectos en María La Baja, Magangué, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Mahates. “Vamos a poner finalmente en funcionamiento La Ptar y el alcantarillado de Barranco de Loba, cuya obra física está terminada, pero sigue parada porque no hay energía. Una obra 100% que no funciona es una obra 0% para el ciudadano y eso hay que corregirlo”, aseguró el Presidente De La Espriella.

- Salud: el Gobierno girará $12 mil millones para infraestructura en María La Baja, Cartagena y El Salado, y se mantendrá la como prioridad la financiación para el hospital de María La Baja.

- Agro: apoyo a pequeños ganaderos, incentivos para el sistema de riego y evaluación de alivios financieros para los productores afectados por el Fenómeno de El Niño.

- Energía: El Presidente De La Espriella anunció la instalación del transformador temporal de Chinú (Córdoba) para atender el racionamiento en Mompox, Talaigua y Magangué. “Bolívar concentra 108 proyectos en energía y avanzamos, vamos a coger ese toro por los cachos”, sostuvo.

- Vías: se dará impulso a 58 kilómetros entre Norosí y Barranco de Loba, los puentes de Piedra Candela y Buenavista-La Palma y un plan de vías terciarias y Placa-huella, en todo el departamento de Bolívar.

- Cartagena: el Presidente anunció $87.700 millones para el gran Malecón del Mar, y avances para la vía perimetral y el acuabús. También se fortalecerán nuevas inversiones en el terminal de cruceros, y a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) y la Aerocivil (Aeronáutica Civil) se destrabarán las obras del aeropuerto de Cartagena.

- Educación: la cobertura del PAE (Programa de Alimentación Escolar) será universal.

- Dimar: “He tomado una decisión: el Estado colombiano es tan disfuncional que la Dimar (Dirección General Marítima) queda en Bogotá en donde no hay mar. La Dimar se viene por orden presidencial para Cartagena. Aquí va a estar la Dimar”, afirmó el Presidente.

“No quiero un Gobierno que responda con oficios, quiero un Gobierno que responda con soluciones. Y aquí estoy. El último presidente del Caribe fue un cartagenero, Rafael Núñez, hace 140 años, casualmente le decían El Tigre del Cabrero. Pues aquí está El Tigre del Caribe, para darle a Bolívar el lugar que se merece en la patria milagro”, puntualizó el Mandatario.