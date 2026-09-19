En Cartagena aseguran a un hombre señalado de asesinar a otro durante una riña

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a Sebastián AndrésCastro Correa, presuntamente comprometido en un asesinato ocurrido el 2 de marzo de 2025 en Cartagena (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En desarrollo de estas acciones un hombre de 21 años fue herido con objetos contundentes y un arma blanca que le produjo la muerte.

La investigación permitió identificar e individualizar a Castro Correa como el señalado agresor. Por estos acontecimientos, uniformados de la Policía Nacional capturaron al procesado el pasado 9 de septiembre en el barrio Milagro de la capital bolivarense.

Durante las audiencias concentradas Castro Correa, de 20 años, negó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, imputado por una fiscal de la Unidad de Vida.