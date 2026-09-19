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19 sep 2026 Actualizado 12:45

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En Cartagena aseguran a un hombre señalado de asesinar a otro durante una riña

Los hechos investigados se registraron durante una pelea entre jóvenes residentes de los barrios San Pedro Mártir y La Gloria de La Heroica

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a Sebastián AndrésCastro Correa, presuntamente comprometido en un asesinato ocurrido el 2 de marzo de 2025 en Cartagena (Bolívar).

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En desarrollo de estas acciones un hombre de 21 años fue herido con objetos contundentes y un arma blanca que le produjo la muerte.

La investigación permitió identificar e individualizar a Castro Correa como el señalado agresor. Por estos acontecimientos, uniformados de la Policía Nacional capturaron al procesado el pasado 9 de septiembre en el barrio Milagro de la capital bolivarense.

Durante las audiencias concentradas Castro Correa, de 20 años, negó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, imputado por una fiscal de la Unidad de Vida.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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