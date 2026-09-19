Cárcel para cuatro hombres presuntamente implicados en hurtos cometidos en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a cuatro hombres posiblemente responsables de hurtos cometidos en Arjona y el corregimiento de Pasacaballos en Cartagena (Bolívar). Se trata de casos independientes entre sí.

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Carlos Andrés Guzmán Miranda, alias Pipeta; y Wilmer Alberto Barragán Jiménez, alias El Barranquilla, fueron señalados de ingresar por la fuerza a una vivienda en Pasacaballo. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre cuando se presume, los hombres sacaron del lugar electrodomésticos y enseres. La Policía Nacional fue la encargada de capturar a los procesados de 25 y 29 años. En su poder les fueron hallados además de los elementos sustraídos, dos armas de fuego, calibres 16 y 38, sin los permisos oficiales de porte.

Ese mismo día fue capturado, en inmediaciones del mercado de Bazurto de Cartagena, Danilo Alberto Hernández Ortega, de 24 años, quien era perseguido por la Policía porque, al parecer, había hurtado unos aretes de oro a una mujer que viajaba como pasajera en una moto por el barrio Pie de la Popa.

Finalmente, Edwin Enrique Ramírez Valdés, de 43 años, fue judicializado como posible responsable de un hurto ocurrido el pasado 15 de septiembre en zona rural del municipio de Arjona. Los elementos hurtadosfueron dos bombas para fumigación. La intervención de los residentes del inmueble y de vecinos permitieron la captura del investigado por parte de la Policía.

Los investigados fueron imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, con delitos de hurto calificado agravado, tentativa de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos.

Losprocesadoscumpliránmedidasdeaseguramientoencentroscarcelarios,excepto Ramírez Valdés, quien lo hará en su domicilio.