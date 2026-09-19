3.000 policías acompañan este fin de semana de amor y amistad en Cartagena

Con un mensaje dirigido a todas las familias cartageneras, turistas y visitantes, la Policía Nacional en Cartagena fortalecerá las acciones de prevención y control durante la celebración del Día del Amor y la Amistad, con el objetivo de reducir la ocurrencia de hechos delictivos y comportamientos contrarios a la convivencia.

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Desde diferentes puntos de mayor afluencia de personas, los uniformados de la Policía Nacional adelantan actividades de sensibilización, entregando volantes y brindando recomendaciones a la ciudadanía para que, durante esta celebración, prevalezcan la calma, la tolerancia y la sana convivencia, evitando enfrentamientos entre vecinos, familiares y amigos.

Asimismo, se contará con un dispositivo de más de 3.500 hombres y mujeres policías, quienes estarán desplegados en Cartagena y su área metropolitana, con dedicación exclusiva para garantizar la tranquilidad, seguridad y protección de los habitantes, así como prevenir la comisión de hechos delictivos y conductas que afecten el normal desarrollo de esta celebración.

De igual manera, se dispuso de un componente especial de 400 uniformados, quienes estarán ubicados en puntos estratégicos de la ciudad donde se prevé mayor concentración de personas con motivo de esta fecha especial.

En este sentido, las unidades de Policía Comunitaria prepararon un decálogo de recomendaciones dirigido a la comunidad, con el fin de promover comportamientos adecuados durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

La campaña hace énfasis en la importancia de fortalecer valores como la tolerancia, el respeto, la comprensión y el diálogo como herramientas fundamentales para resolver diferencias de manera pacífica.

“En este mes de Amor y Amistad, disfrute junto a los seres que más ama, resuelva sus diferencias mediante el diálogo y construya espacios de sana convivencia”, invita la Policía Nacional a la comunidad.