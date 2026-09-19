Ballestas en Turbana en Bolívar estrena nueva vía

Durante años, llegar a Ballestas significó para sus habitantes enfrentar dificultades en la movilidad que afectaban la vida cotidiana, el transporte de productos y el acceso a servicios.

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Hoy esa realidad comienza a cambiar.

La comunidad recibió este viernes la nueva vía de acceso al corregimiento, en una jornada que estuvo acompañada por el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella y el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

La obra, construida con recursos de regalías, representa una inversión de $11.513 millones y permite mejorar la conexión de Ballestas con el resto del territorio.

“Esta vía no son solamente 2,34 kilómetros de concreto”

Durante la entrega, el presidente Abelardo de la Espriella destacó el significado de la obra para las familias de la comunidad.

“Hoy estamos en Ballestas para entregar una obra que demuestra que cuando los recursos se ponen al servicio de la gente, el desarrollo se convierte en una realidad. Esta vía no son solamente 2,34 kilómetros de concreto; son kilómetros de esperanza, de oportunidades y de transformación para las familias de esta región”.

El presidente resaltó que una mejor vía facilita la movilidad de los habitantes, el transporte de productos y el acceso a servicios.

“Queremos que las comunidades rurales tengan vías dignas, que puedan movilizarse, sacar sus productos, acceder a servicios y mirar el futuro con mayor confianza. Ver la felicidad de los habitantes de Ballestas nos confirma que estas son las obras que realmente cambian vidas”.

“Estamos entregando mucho más que una carretera”

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, señaló que la obra responde a una necesidad que durante años tuvo la comunidad.

“Lo que hoy estamos entregando en Ballestas es mucho más que una carretera: es una respuesta concreta a una comunidad que durante años esperó mejores condiciones para conectarse con el resto del territorio”.

Arana destacó que la nueva vía contribuirá a mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de Ballestas y Turbana.

“Esta vía representa desarrollo, oportunidades y calidad de vida. Cada metro de concreto que hoy pisa nuestra gente significa que Bolívar avanza hacia un territorio con mejores conexiones y más oportunidades”.

Una obra pensada para la comunidad

La vía tiene una longitud de 2,34 kilómetros, dos carriles de tres metros de ancho cada uno y una estructura de pavimento rígido de 23 centímetros de espesor.

El proyecto también contempló 4.680 metros de bordillos, seis alcantarillas, box culvert y cunetas para el manejo de aguas lluvias.

Durante la ejecución se generaron 42 empleos directos y 60 indirectos, para un total de 102 empleos asociados al proyecto.

Más allá de las cifras, la nueva vía representa para los habitantes de Ballestas mejores condiciones para movilizarse, transportar sus productos y acceder a servicios.

La entrega marca así un nuevo capítulo para este corregimiento de Turbana: una vía que conecta a su comunidad y que abre camino a nuevas oportunidades para las familias del territorio.