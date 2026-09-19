Gobierno De La Espriella acelera las obras del Gran Malecón del Mar en Cartagena

La inversión permitirá llevar la ejecución del proyecto del 63 % al 90 % y consolidar más de 7 kilómetros de malecón frente al mar

En el marco de la jornada El Milagro de las Regiones, el Gobierno Nacional anunció, a través de FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una inversión de $87.700 millones para financiar los tramos 3 y 4 de la segunda fase del Gran Malecón del Mar.

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Con estos recursos, la ejecución del proyecto avanzará del 63 % al 90 %, consolidando más de 7 kilómetros de malecón frente al mar, con espacios para el disfrute de cartageneros y visitantes.

Más infraestructura para Cartagena

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó que los recursos canalizados a través de FONTUR hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de llevar soluciones concretas a las regiones y fortalecer proyectos que generen oportunidades a través del turismo.

La obra contará con andenes amplios, iluminación, zonas verdes y espacios seguros para caminar, montar bicicleta, hacer ejercicio y compartir en familia.

“Para Cartagena vamos a destinar ochenta y siete mil setecientos millones de pesos al Gran Malecón del Mar. Ese es el milagro de las regiones: antes vinimos a escuchar, ahora venimos a ejecutar”, afirmó el Presidente Abelardo De La Espriella.

Una obra que devuelve a Cartagena su frente al mar

El Gran Malecón del Mar es una obra de 8 kilómetros que conectará el Centro Histórico con Bocagrande, fortaleciendo la relación de Cartagena con el mar y ampliando los espacios para residentes y visitantes.

La infraestructura también contribuirá al crecimiento de la actividad turística y a la generación de más empleo y oportunidades para las personas que dependen de este sector.

“No quiero un gobierno que responda con oficios, quiero un gobierno que responda con soluciones y aquí estoy”, señaló el Presidente Abelardo De La Espriella.

Con la financiación de los tramos 3 y 4 de la segunda fase, FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo avanzan en una obra que transformará el frente marítimo de Cartagena y aportará al desarrollo turístico de la ciudad.

El Gobierno Nacional convierte compromisos en obras y lleva soluciones a las regiones para avanzar en la construcción de la Patria Milagro.