Captura de presunto cabecilla de seguridad del GAO Clan del Golfo en Tiquisio, Bolívar

En el marco de las operaciones militares adelantadas para contrarrestar las acciones delictivas de los grupos armados organizados que delinquen en el sur de Bolívar, tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, sostuvieron un combate contra integrantes del GAO Clan del Golfo, en la vereda Vijagual, jurisdicción de Tiquisio, Bolívar.

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La operación fue desarrollada, mediante coordinación interinstitucional con unidades de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Gaula Bolívar.

Como resultado de la acción militar, se produjo el sometimiento a la justicia del sujeto Fernando Pacheco Nieto, asimismo, fue capturado en flagrancia Ranulfo Rosero Saya, quien, de acuerdo con informaciones de inteligencia, sería el presunto cabecilla de seguridad de alias “Cincuenta” o “Treinta y Uno”, señalado como cabecilla de la subestructura Edwin José Sierra Regino del GAO Clan del Golfo.

Durante la operación fueron incautados los siguientes elementos: dos pistolas calibre 9 mm, 35 cartuchos calibre 9 mm y dos proveedores.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares que contribuyan en la ofensiva de afectar a estas estructuras criminales y sus capacidades logísticas y armadas, fortaleciendo las condiciones de seguridad para las comunidades que habitan el sur del departamento de Bolívar.