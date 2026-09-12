Daniel Muñoz, gran figura del Nottingham Forest en la victoria sobre Aston Villa por Premier League. (Photo by Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images) / Charlotte Wilson/Offside

La victoria en Champions League fue un espejismo para Unai Emery. De vuelta a la Premier League, de vuelta a las andadas. Su Aston Villa perdió contra el Nottingham Forest de Daniel Muñoz y el balance tras cuatro jornadas es de tres derrotas, un empate y un solo gol a favor.

Los ‘Villanos’ deberían haber empezado ganando en los cinco primeros minutos, pero Mats Selz, con una doble parada espectacular, evitó el 1-0 y a partir de ahí se desencadenó la derrota de los de Birmingham.

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Nada más salir del descanso, Liam Delap atrapó una pelota en la frontal regateó a un jugador y con un disparo con la zurda batió a Suzuki. Al Villa le costó 20 minutos recuperarse y a quince del final, Alysson, con un cabezazo en el primer palo, igualó el encuentro con el primer gol liguero de los de Emery esta temporada.

El empate no era bueno, obviamente, pero era mejor que una nueva derrota en casa. Sin embargo, en el minuto 88, una gran combinación de los de Oliver Glasner por banda derecha, comandada por Daniel Muñoz, acabó con Morgan Gibbs-White asistiendo a Igor Jesús y el brasileño mandando los tres puntos Nottingham.

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Después de cuatro jornadas, el Aston Villa es penúltimo, con un solo punto, un solo gol a favor y siete en contra. Si el Conventry City puntúa esta jornada, los de Emery acabarán el fin de semana como colistas de la competición.

El Forest, con Muñoz como figura absoluta, logra la primera victoria de la temporada y es undécimo, con cinco unidades.