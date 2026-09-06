Tabla de posiciones de la Premier League: así quedó tras remontada de Arsenal y empate de Manchester

Terminó la fecha 3 de la Premier League con el derby de Londres entre Arsenal y Chelsea, que dejó la victoria de los Gunners 2-1 sobre los Blues. La jornada inició el pasado viernes 4 de septiembre con el duelo Ipswich contra Liverpool y dejó al Manchester City como líder.

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Ipswich 0-2 Liverpool

El equipo Red sumó su primera victoria del campeonato luego de imponerse 0-2 en su visita al recién ascendido. La gran figura de la noche fue Alexander Isak, que marcó doblete con las dos asistencias del neerlandés Cody Gakpo.

Newcastle 2-2 Bournemouth

Lo empezó ganando el equipo visitante con anotación de Marcus Tavernier al minuto 9′ y al 35′ se fueron en ventaja 0-2 por el autogol de Malick Thiaw. Antes de terminar la etapa inicial, Harvey Barnes descontó para el conjunto local, mientras que Jacob Ramsey marcó el 2-2 al 88′.

Nottingham Forest 0-0 Tottenham

En lo que parecía ser un partido promisorio, terminó sin goles, aunque estuvo más cerca de llevarse el triunfo el cuadro local. En los Forest, tuvo su debut el colombiano Daniel Muñoz.

Manchester City 1-0 Coventry

Se quedó corto en el resultado el conjunto de Enzo Maresca, que gracias al solitario gol de Erling Haaland a pase de Antoine Semenyo logró su tercer triunfo del campeonato.

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Fulham 2-3 Crystal Palace

Fue el partido con más goles de la jornada. Empezó ganando el cuadro local con gol de Josh King al 11 y al 35′ lo igualó Tyrick Mitchell, quien marcó doblete al 54′ y luego Ben Chilwell puso el 2-3 final a pase de Daichi Kamada.

Brighton 1-1 Leeds

Jayden Bogle lo empezó ganando para la visita con su gol al minuto 15. La Gaviotas tuvieron que esperar hasta el minuto 71 para igualarlo con anotación de Vuskovic.

Brentford 1-1 Sunderland

Los goles se hicieron esperar hasta la etapa complementaria. Primero marcó Vitaly Janelt para los locales al minuto 57 y luego marcó de penal el francés Enzo Le Fee para el empate.

Hull City 0-0 Aston Villa

Una de las grandes revelaciones de lo que va del certamen es el Hull, que acaba de ascender y en tres partidos ha logrado sumar 7 puntos, integrando la zona alta de la tabla. Empató con el Aston Villa luego de dos victorias consecutivas.

Everton 2-2 Manchester United

Partidazo en el Hill Dickison Stadium. Luego de un primer tiempo sin goles, Bryan Mbeumo adelantó a los Diablos Rojos al minuto 46, y los últimos 15 minutos fueron frenéticos. Al 83′ marcó Tyrique Geroge el empate, mientras que Benjamin Sesko hizo el 1-2 al 88 que casi le daba la victoria a la visita, pero una anotación desde media distancia de Ainsley Maitland-Niles.

Arsenal 2-1 Chelsea

Los Gunners remontaron para quedarse con el clásico de Londres. Lo empezó ganando el cuadro Blue con gol de Morgan Rogers en apenas 2 minutos. Al 25′ marcó Kai Havertz, mientras que Martin Odegaard sentenció la victoria de los de Arteta al 50′.

Tabla de posiciones de la Premier League